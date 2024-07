Transferhammer? PSG will FC Barcelona offenbar bei Nico Williams ausstechen

PSG auch an Jadon Sancho und Désiré Doué interessiert

Paris ist dem Vernehmen nach derweil an zwei weiteren Außenstürmern interessiert. Jadon Sancho von Manchester United und Désiré Doué von Stade Rennes stehen ebenfalls ganz oben auf der Liste. Letzterer wurde zuletzt auch intensiv mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.

Mit Williams, Sancho und Doué könnte der schmerzhafte Abgang von Kylian Mbappé kompensiert werden. Der Superstar hatte sich Real Madrid im Sommer ablösefrei angeschlossen.

Williams war in der vergangenen Saison in 37 Spielen an 27 Toren von Bilbao direkt beteiligt. Beim Gewinn der Europameisterschaft in Deutschland erzielte er zwei Tore und lieferte einen Assist.