Gespräche laufen schon: Kylian Mbappés Familie will angeblich einen Traditionsklub kaufen

Der 1913 gegründete Klub aus der Normandie gehört aktuell dem US-Investment-Unternehmen Oaktree Capital Management, das auch Italiens Meister Inter Mailand besitzt. Allerdings möchte Oaktree seine Anteile verkaufen und hat dies bereits dem Minderheitseigentümer Pierre-Antoine Capton mitgeteilt. Es läuft also die Suche nach einem neuen Investor.

Hier kommt die Familie Mbappé ins Spiel. Fayza Lamari (49), die Mutter von Superstar Kylian (25) und dessen Bruder Ethan Mbappé (17), kümmert sich längst nicht mehr nur um die Karriereplanung ihrer Söhne, sondern hat unter anderem auch eine eigene Berateragentur eröffnet. Mit einer Investition in einen Verein könnte sich die Familie noch breiter aufstellen.

RMC Sport berichtete zunächst vom Interesse der Mbappé-Familie an Caen, während Ouest-France gar von Gesprächen "im fortgeschrittenen Stadium" schreibt.

Die Wege der Mbappés und Caen kreuzen sich nicht zum ersten Mal. Bei dem Traditionsverein absolvierte Kylian als Nachwuchsspieler einst ein Probetraining. Sportlich gehört Caen zum oberen Drittel der Ligue 2 und beendete die Vorsaison auf dem sechsten Platz. Titelgewinne feierte der Klub in seiner Historie noch nicht. Die beste Platzierung in der Ligue 1 war Rang fünf in der Spielzeit 1991/92. Seit dem Abstieg 2019 ist Caen zweitklassig.