Kylian Mbappé: Warum seine Mutter für das Theater mit PSG verantwortlich ist - und wie sie jetzt als Beraterin durchstarten will

Fayza Lamari zieht bei Kylian Mbappé die Strippen. Künftig will die Mutter des wechselwilligen Superstars von Paris Saint-Germain das bei noch mehr großen Stars tun.

Mbappé will 2024 weg und die Verantwortung dafür trägt Fayza Lamari. Die Mutter des 24-Jährigen ist seine Beraterin und angesichts der Entwicklungen der letzten Tage, Wochen und Monate muss man die Frage stellen: Hätte es so weit kommen müssen?

Zu einer guten Seifenoper gehört auch immer eine gute Portion Familienbande. Das bringt Drama, pikante Verflechtungen und Emotionen. Zutaten, die den Zuschauer zum Einschalten bringen, die in Überdosis aber auch gerne mal abtörnend bis nervig wirken - und an jenem Punkt sind viele Fans und Klubverantwortliche mittlerweile angekommen, wenn es um Kylian Mbappé und PSG geht.

Zur Erinnerung nochmal die Chronik der wichtigsten Ereignisse in diesem Wechseltheater:

Er ist davon überzeugt: "Wenn Mbappé zum Zeitpunkt der Verhandlungen mit Real Madrid vor zwei Jahren einen Berater gehabt hätte, wäre er schon dort." Mit anderen Worten: Lamari und ihrem Sohn mangelte es damals an Konsequenz, man habe sich von PSG den Kopf verdrehen lassen.

Le Mée hat dabei einen Punkt, denn Lamari ist nicht im Besitz einer Beraterlizenz. Im Kollegenkreis wird das Treiben der ehemaligen Handball-Nationalspielerin Frankreichs kritisch beäugt: "Um Transfers durchzuführen, müsste sie eine Lizenz haben. Natürlich reden wir in der Beratergewerkschaft regelmäßig darüber. Derjenige, der eine Lizenz hat, verhandelt, tätigt die Transfers und agiert auf dem Markt. Und derjenige, der sie nicht hat, sollte nicht verhandeln dürfen."

Einer, der dazu eine ganz klare Meinung hat, ist Yvan Le Mée. Er ist der Agent von Mbappés Nationalmannschaftskamerad Ferland Mendy (Real Madrid). Bei RMC Sport ätzte er vor einigen Wochen gegen Lamari. Das Beratertum sei "nicht der Job der Mutter von Mbappé. Sie hat nicht die Fähigkeit dazu. Du musst das tun, was du kannst. Ich will auch gerne ein Restaurant eröffnen, kann aber nicht kochen. Daher kann ich das nicht machen."

Das alles ist in dieser Konstellation starker Tobak. Wäre es auch so eskaliert, hätte Mbappé einen "echten" Berater?

© getty

Fayza Lamari wollte Kylian Mbappés Freund Achraf Hakimi abwerben

Nun ja, Lamari hat trotz des Stunks unter dem Eiffelturm offensichtlich Gefallen an der Beratertätigkeit gefunden. Sie arbeitet aktuell mit Hochdruck am Ausbau ihrer eigenen Agentur. Sie heißt "KEWJF", ist im Pariser Handelsregister eingetragen und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von knapp 13 Millionen Euro. Der Name speist sich aus den Anfangsbuchstaben der Familienmitglieder Kylan, Ethan, Wilfried (ihrem Ex-Mann, zu dem sie aber ein gutes Verhältnis pflegt), Jires (Kylians und Ethans Adoptivbruder) und eben Fayza.

Mitte Juni berichtete L'Équipe, sie schaffe nun die Strukturen dafür noch größer ins Geschäft einzusteigen. Die Zusammenarbeit mit lizensierten Beratern solle die Grundlage dafür bilden, auch andere Stars vertreten zu können. Auch einen ersten namhaften Klienten soll es bereits geben: Olympique Lyons Supertalent Rayan Cherki, der pikanterweise im Januar vor einem Wechsel zu PSG stand.

Damit aber nicht genug. Lamari, die sonst aktuell nur noch ihren jüngeren Sohn Ethan (16, spielt in der U19 von PSG) vertritt, hätte gerne noch einen anderen Hochkaräter unter ihren Klienten gehabt. So versuchte sie, Kylians Freund Achraf Hakimi (PSG) anzuwerben. Das kam bei dessen aktuellem Berater Alejandro Camano gar nicht gut an.

Er schimpfte in der As: "Wir sind überrascht, dass allein der Fakt, dass sie die Mutter eines Spieler ist, es ihr erlaubt, sich auf dem Markt einzumischen." Es sei der "Unerfahrenheit" Lamaris zuzuschreiben, dass sie geleakt habe, Hakimi könne zu ihrer Agentur wechseln. Überhaupt mangele es der 48-Jährigen am "Respekt für unseren Job".