PSG-Neuzugang Bradley Barcola: Auf den Spuren von Marcus Rashford - Nachfolger von Kylian Mbappé?

45 Millionen Euro gab PSG für einen relativ unbekannten Flügelstürmer von Olympique Lyon aus. Was kann man von Bradley Barcola erwarten?

Wer also ist Bradley Barcola, was kann er PSG bringen und warum hat Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner auf einer Position, auf der er bereits gut besetzt ist, so viel Geld investiert? SPOX wirft einen Blick auf eines der interessantesten Talente Frankreichs.

Die AS Buers war sein erster Verein, in einem Vorort der Stadt Villeurbanne. Nach zwei Jahren wechselte er dann bereits in die berühmte Akademie von Olympique Lyon, die schon Talente wie Eric Abidal, Hatem Ben Arfa, Florent Malouda, Samuel Umtiti und Karim Benzema hervorgebracht hatte. Barcola wurde zwar nicht als Riesentalent gehandelt, aber hat sich in seiner Heimatstadt stetig weiterentwickelt.

PSG, Bradley Barcola: Der große Durchbruch

Als Barcola dann erst einmal loslegte und in der U19 in der UEFA Youth League und in der Ligue-1-Reserve regelmäßig traf, wurden auch die Verantwortlichen der Profis auf ihn aufmerksam. Anfang 2020 hatte er sich als bester Torjäger der Lyoner Jugend etabliert und in 15 Spielen neun Treffer erzielt sowie drei Vorlagen gegeben. Aufgrund dieser Leistungen wurde er in die Reservemannschaft befördert und konnte sich später für das Training in der ersten Mannschaft empfehlen.

Ein Förderer war Trainer Peter Bosz, einst bei Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund, der einigen jungen Talenten den Übergang in den Profibereich ermöglichte. Barcola debütierte unter dem niederländischen Trainer im November 2021 in der Europa League gegen Sparta Prag. Er kam von der Bank und lieferte keine zehn Minuten später die Vorlage für Lyons drittes Tor des Abends - ein schnelles und feines Zuspiel auf den langen Pfosten, das Karl Toko Ekambi zum 3:0-Sieg ins Tor köpfte. Ab dem folgenden Februar durfte Barcola dann in der Liga ran.

Nach Boszs Aus nach zehn Spieltagen der Saison 22/23 kam Barcolas Aufstieg zunächst ins Stocken, da der neue Trainer Laurent Blanc zunächst nicht auf ihn setzte. Aber der junge Franzose biss sich durch und stand in zwei der letzten drei Saisonspiele in der Startelf - ein positives Zeichen für die folgende Spielzeit.