Spektakulärer Transfer? Manchester United könnte sich angeblich beim FC Chelsea bedienen

Chelsea soll zu Verkauf von Nkunku bereit sein

United könnte sich laut L'Equipe im Januar konkret um Nkunku bemühen. Der 26-Jährige, an dem auch andere Vereine dran sein sollen, habe bei Chelsea zwar noch keinen Wechselwunsch hinterlegt. Die Blues könnten aber angesichts ihres üppigen Spielerangebots in der Offensive durchaus zu einem Verkauf bereit sein.

Nkunku war 2023 für 60 Millionen Euro von RB Leipzig zu Chelsea gewechselt. Auch seine erste Saison in England, wo er noch bis 2029 unter Vertrag steht, verlief schon unglücklich: Wegen langwieriger Verletzungsprobleme kam Nkunku lediglich auf 14 Einsätze (drei Tore).

In der laufenden Spielzeit steht Nkunku nun erst bei 154 Einsatzminuten in der Premier League, in denen ihm ein Treffer gelang. Neun seiner zehn bisherigen Saisontore erzielte der Ex-Leipziger in Conference League oder EFL Cup.