Monstervertrag! Erling Haaland soll dank unfassbarer Summe zum Topverdiener der Premier League aufsteigen

Monstervertrag für Erling Haaland: Ein Detail soll noch fehlen

Ein Detail soll Haalands Unterschrift unter dem neuen Megavertrag allerdings noch im Weg stehen.

Laut Mirror würde City die in Haalands aktuellem Vertrag verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 180 Millionen Euro gerne streichen, während die Spielerseite sie übernehmen will. In weiteren Verhandlungen könnte aber wohl ein Kompromiss gefunden werden, der vorsehen soll, Haalands Ausstiegsklausel bestehen zu lassen, sie jedoch auf rund 240 Millionen Euro zu erhöhen.

Haaland, 2022 für 60 Millionen Euro aus Dortmund nach Manchester gewechselt, steht in der laufenden Saison derzeit bei 15 Toren in wettbewerbsübergreifend 16 Einsätzen für City.

Aktuell weilt er bei der norwegischen Nationalmannschaft, mit der er am Sonntag am abschließenden Gruppenspieltag der Nations League auf Kasachstan trifft. Am Donnerstag hatte Haaland zu Norwegens 4:1-Sieg in Slowenien ein Tor und einen Assist beigesteuert.