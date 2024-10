"Wie kann der da so herumlaufen?": Marco van Basten findet harte Worte für Manchester Uniteds 50-Millionen-Einkauf

© Getty Images

Manchester United startete historisch schlecht in die Saison

In der Tabelle stehen die Red Devils nach neun Spielen mit sieben Punkten auf dem 13. Platz. Dabei gelangen dem Team erst fünf Tore.

Der Druck auf Manager Erik ten Hag wird immer größer. Obwohl er erst im Sommer seinen Vertrag verlängerte, steht er nach dem schwächsten Saisonstart des Klubs in der Premier-League-Geschichte enorm unter Druck.

Die Red Devils treffen am Donnerstag, 3. Oktober, in der Europa League im Estadio do Dragao auf Porto, Ugarte wird wahrscheinlich wieder in der Startelf stehen.