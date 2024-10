Warnung an Harry Kane! Wird es für den Bayern-Stürmer unter Thomas Tuchel bei England künftig eng?

Wird es für Harry Kane unter Thomas Tuchel bei England eng?

"Für mich war es im Sommer die Mannschaft von Harry Kane", begann die Liverpool-Legende. "Er war da und hat die Tore geschossen. Aber wir haben nun eine Fülle von jungen Offensivspielern dazubekommen. Das ist nicht mehr seine Mannschaft, auch wenn er ein gutes Verhältnis zu Tuchel hat. Das Wichtigste für Tuchel ist es, das Beste aus den jungen Offensivspielern herauszuholen."

Carragher meinte damit Bukayo Saka (FC Arsenal), Cole Palmer (FC Chelsea) und Anthony Gordon (Newcastle United).

Kane und England waren bei der EM im Sommer zum zweiten Mal in Folge im Finale gescheitert. Gegen Spanien verloren die Three Lions mit 1:2. In der Folge trat Southgate zurück und wurde durch Interimscoach Lee Carsley ersetzt. Carsley wird auch noch bei den Nations-League-Spielen im November in Griechenland und gegen Irland die Verantwortung tragen, erst dann übernimmt Tuchel.