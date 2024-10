Ex-Weltmeister Petit sieht bei Cole Palmer vom FC Chelsea die Weltklasse noch "weit entfernt"

Petit über Palmer: "Er hat noch nichts geleistet"

Er ergänzte: "Die Medien machen viel Wirbel um junge, talentierte Spieler. Palmer ist ein sehr guter Spieler, aber ist auf internationalem Niveau noch kein Top-Spieler. Das ist der Level, auf den er kommen muss. Seine Fähigkeiten, seine Reife und seine Persönlichkeit sind vielversprechend, aber wenn wir ehrlich sind, hat er noch nichts geleistet. Er ist von Weltklasse im Moment weit entfernt."

In der aktuellen Saison knüpft Palmer an die Leistungen der Vorsaison an: Der 22-Jährige steht nach acht Premier-League-Partien bei sechs Toren und fünf Assists.

Chelsea-Trainer Enzo Maresca hat Palmer nicht für die Europa Conference League gemeldet, sodass er am Donnerstag nicht mit dem Team bei Panathinaikos antreten kann. In der Liga steht am kommenden Sonntag für die Blues das Duell mit Newcastle United an.