"Bin immer noch der große Anführer": Virgil van Dijk reagiert auf Spekulationen

"Ich verstehe, dass es unklar war, wie ich zu all dem stehe, denn nach dem Spiel war ich so enttäuscht und voller Emotionen. Es kam vielleicht so rüber, als wäre es mein letztes Länderspiel gewesen. Ich hatte an diesem Abend Zweifel, und ich habe das auch angedeutet. Nachdem ich im Urlaub etwas Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie verbringen konnte, hat sich alles sehr schnell wieder beruhigt", meinte van Dijk dazu.

Van Dijk wechselte im Januar 2018 vom FC Southampton nach Liverpool. In der vergangenen Saison kam er in 48 Pflichtspielen auf vier Tore und zwei Vorlagen.