"Eine erbärmliche Lüge": Statement von Jadon Sancho sorgt für Wirbel

Nachdem sein Wechsel auf Leihbasis von den Red Devils zu den Blues offiziell verkündet worden war, äußerte sich Sancho in den Klubmedien seines neuen Arbeitgebers zu den Gründen für seinen Wechsel. Dabei sagte er über Chelseas Teammanager Enzo Maresca: "Es ist der Trainer, der mich für das Projekt hier begeistert hat. Ich kenne ihn aus seiner Zeit unter Pep Guardiola bei Manchester City. Wir haben telefoniert und er hat mir geschildert, was er hier aufbauen will."

Allerdings passt bei Sanchos Statement zunächst etwas nicht zusammen: Er war zwar in der Zeit bei Manchester City, als Pep Guardiola dort bereits Trainer war. Allerdings arbeitete Maresca zu jener Zeit noch nicht dort. Sancho verließ City 2017 in Richtung BVB, während Maresca damals bei Ascoli arbeitete und erst 2020 in den Trainerstab Guardiolas nach Manchester wechselte.

Bei Social Media kochte das Thema auch einige Tage später nochmal hoch und viele Anhänger Uniteds kritisieren Sanchos Statement. Einer zum Beispiel schrieb bei X, Sancho sei "die Definition eines schamlosen Spielers", einer anderer nannte seine Aussage "eine erbärmliche Lüge".