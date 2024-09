"Warum sollte ich das haben?": Pep Guardiola mit überraschendem Social-Media-Geständnis

Der 53-Jährige trainiert Manchester City mittlerweile seit 2016. Mit den Citizens gewann er unter anderem sechs englische Meisterschaften und einmal die Champions League. Sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus, was aktuell wieder zu Spekulationen führt. So soll Guardiola weiter ein Kandidat auf den Posten des englischen Nationaltrainers sein.

Nach der Länderspielpause wollen Guardiolas Schützlinge in der Premier League ihren perfekten Start in diese Saison fortsetzen. Nach drei Siegen aus drei Spielen wartet am Samstag ein Heimspiel gegen den FC Brentford auf den Spitzenreiter.