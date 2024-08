Manchester City gibt Julián Álvarez wohl ab: "Einer der schlechtesten Deals, die ich seit Langem gesehen habe"

City hatte Álvarez im Januar 2022 für 16 Millionen Euro von River Plate aus Buenos Aires geholt, beim geplanten Weiterverkauf würde der Serienmeister der Premier League also das Fünffache der investierten Summe kassieren.

Bei X wurde der geplante Deal kritisch betrachtet. @TheSecretScout_ schrieb: "Hat er sich nicht Aguero angeschaut. Das ist die falsche Richtung." Aguero wechselt einst aus Madrid zu Man City und wurde dort zur gefeierten Legende, die den Citizens einige Titel sicherte.

@DJ___129 ergänzte: "80 Millionen für Álvarez ist einer der schlechtesten Deals, die ich seit Langem gesehen habe. Ich glaube, er wird es bei Atlético gut machen, aber diese Summe ist verrückt. Für 35 Millionen gibt es Eddie Nketiah."

@garnacho_fc schrieb: "Er muss einfach gehen, denn er wird Haaland nicht aus der Startelf verdrängen. Gut, dass er das verstanden hat."

Der Abschied von Álvarez kommt nicht sonderlich überraschend: In der vergangenen Saison hatte der Stürmer bekannt, dass es ihm nicht gefalle, dass er in den wichtigen Spielen nur die zweite Wahl hinter Erling Haaland ist. Daraufhin lieferte City-Trainer Pep Guardiola eine einfache Antwort: "Ich weiß, dass er in den wichtigen Spielen spielen will - aber die anderen Jungs wollen das auch. Ich habe gelesen, dass er darüber nachdenken will. Das soll er machen. Und danach wird er uns mitteilen, was er machen will."