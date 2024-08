Klopp-Flashbacks bei Fabian Hürzeler: Premier-League-Oldie James Milner begeistert vom neuen Coach

Hürzelers rasanter Aufstieg ist kein Zufall, sondern ein Beweis für seine bemerkenswerte Arbeitsmoral und seinen taktischen Einfallsreichtum.

Diese Eigenschaften kamen während seiner Amtszeit beim FC St. Pauli voll zur Geltung, als er den Verein in der letzten Saison zum Titel in der 2. Bundesliga. Mit 20 Siegen aus 34 Spielen war Hürzelers Team ein Muster an Beständigkeit, das taktische Disziplin mit großer Spielfreude verband.

Hürzelers Herangehensweise erinnert an Klopps berühmtes Gegenpressing, eine Taktik, die auf schnellen Druck nach Ballverlusten setzt und darauf abzielt, den Ball weit weg vom eigenen Tor zurückzugewinnen und den Gegner zu überrumpeln.

"Einige der Trainingseinheiten, die wir absolviert haben, und einige taktische Ideen sind mir vertraut, was großartig ist", so Milner weiter. "Ich bin mit dem Stil von Klopp sehr vertraut, und das bedeutet hoffentlich, dass ich einigen der Jungs bei einigen der defensiven Muster helfen kann. Ich fühle mich sehr wohl damit und kann bei der Umsetzung helfen."

Milner, der sieben Jahre älter als sein neuer Trainer ist, weiter: "Ich kann von einem neuen Trainer lernen. Ich lerne jeden Tag dazu. Letztes Jahr hatte ich eine fantastische Zeit unter Roberto, aber jetzt ist es ein Neuanfang, mit einigen positiven Veränderungen. Der Trainer hat mich bisher sehr beeindruckt, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm."

Brighton & Hove Albion startet in die neue Premier-League-Saison mit einem Auswärtsspiel beim FC Everton am 17. August. Die nächsten Gegner für Hürzeler, Milner und Co. sind Rekordchampion Manchester United und Vizemeister FC Arsenal.