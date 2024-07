"Will der beste Stürmer der Welt werden": Chelsea holt Marc Guiu vom FC Barcelona

"Es ist eine große Freude für mich, bei Chelsea zu unterschreiben. Ich konnte heute Nacht vor der Reise hier hin nur schwer schlafen, denn ich war so aufgeregt", sagte Guiu auf der Chelsea-Webseite.

"Schon als ich noch klein war, war es mein Traum, in der Premier League zu spielen und in England erfolgreich zu sein. Jetzt habe ich bei Chelsea diese Gelegenheit und ich werde alles geben, um Erfolg bei diesem Verein zu haben. Das Wichtigste ist jetzt, glaube ich, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen, aber das wird einfach sein. Und dann will ich natürlich die Champions League und die Premier League für Chelsea gewinnen", ergänzte der Spanier.

Guiu hat für sich die Messlatte nach ganz oben gelegt: "Persönlich will ich dem Team so viel wie möglich mit vielen Toren helfen. Und ich will der beste Mittelstürmer der Welt werden", sagte er.