Das Finale des Carabao Cups steht an, Manchester United trifft im Wembley Stadium auf Newcastle United. Alle Aktionen gibt's hier im Liveticker!

Manchester United vs. Newcastle United - Anpfiff: 17.30 Uhr Tore / Aufstellung Manchester United de Gea - Diogo Dalot, Varane, Li. Martinez, Shaw - Casemiro, Fred, Antony, Bruno Fernandes, Rashford - Weghorst Aufstellung Newscastle United Karius - Trippier, Schär, Botman, Burn - S. Longstaff, Bruno Guimaraes, Joelinton - Almiron, Wilson, Saint-Maximin Gelbe Karten /

Manchester United vs. Newcastle United: Finale Carabao Cup heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nimmt man die Tabelle der Premier League als Grundlage, dürfte heute eine spannende Partie auf uns warten. Die Red Devils haben unter Erik ten Hag zu neuer Stärke gefunden und belegen aktuell den dritten Rang in der englischen Liga, auch Newcastle spielt in dieser Saison wieder oben mit. Auch im direkten Duell unterschied die beiden Klubs jüngst nicht viel: Am 11. Spieltag trennten sie sich 0:0.

Vor Beginn: Wer den League Cup gewinnt, entscheidet sich auf neutralem Grund: Im Londoner Wembley Stadium geht es ab 17.30 Uhr zur Sache.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Finale des Carabao Cups zwischen Manchester United und Newcastle United.

Manchester United vs. Newcastle United: Finale Carabao Cup heute im TV und Livestream

Im TV und Livestream wird der Spaß von sportdigital übertragen. Den Dienst könnt Ihr über sämtliche Pay-TV-Sender hinzubuchen oder hier im Stream empfangen.

Ganz simpel ist es auch mit DAZN, hier ist sportdigital nämlich im Abo inbegriffen. Alle Infos zu den verschiedenen Paketen gibt's hier.

Finale Carabao Cup, Manchester United vs. Newcastle United: Offizielle Aufstellungen

Manchester United vs. Newcastle United, Finale Carabao Cup: Die vergangenen Gewinner

Saison Sieger Finalist Ergebnis 2021/22 FC Liverpool FC Chelsea 0:0, / 11:10 i.E. 2020/21 Manchester City Tottenham Hotspur 1:0 2019/20 Manchester City Aston Villa 2:1 2018/19 Manchester City FC Chelsea 0:0, 4:3 i.E. 2017/18 Manchester City FC Arsenal 3:0 2016/17 Manchester United FC Southampton 3:2 2015/16 Manchester City FC Liverpool 1:1, 3:1 i.E.