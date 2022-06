Tierquälerei: Frankreichs Nationalspieler Kurt Zouma verurteilt

Der französische Nationalspieler Kurt Zouma (27) ist von einem Gericht in London wegen Tierquälerei zur Ableistung von 180 Stunden Sozialarbeit verurteilt worden.

Der Abwehrspieler des Premier-League-Klubs West Ham United hatte zugegeben, seine Katze getreten und geschlagen zu haben.

Im Februar war ein Video von Zoumas Vergehen aufgetaucht, gefilmt hatte es sein Bruder Yoan, dessen Gelächter im Hintergrund zu hören ist. Die Tierschutzorganisation Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) hatte daraufhin eine Klage eingereicht und das Tier in ihre Obhut genommen.

Kurt Zouma war bereits von West Ham mit einer Geldstrafe von angeblich knapp 300.000 Euro belegt worden. Zudem beendete Sponsor adidas die Zusammenarbeit. Zouma wurde nach dem Eklat auf dem Platz mehrfach ausgepfiffen, auch von Fans der Hammers. Das Urteil des Gerichts umfasst auch ein Tierhaltungsverbot für fünf Jahre.