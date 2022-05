Tottenham Hotspur vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tottenham Hotspur empfängt den FC Arsenal in der Premier League zum Nord-London-Derby. SPOX klärt Euch darüber auf, wie Ihr die Nachholpartie vom 22. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker miterlebt.

Knapp vier Monate nach der ursprünglich geplanten Austragung ist es jetzt so weit: In der Premier League empfängt Tottenham Hotspur den FC Arsenal im Tottenham Hotspur Stadium zum Nord-London-Derby.

Das Aufeinandertreffen hätte eigentlich schon am 16. Januar stattfinden sollen, damals hatten aufseiten der Gunners aber derart viele Profis gefehlt, dass es weniger als die erforderliche Anzahl war. Die Gründe: Abstellungen für den Afrika Cup, Coronavirus-Fälle sowie verletzungsbedingte Ausfälle.

Am vergangenen Wochenende wurde im englischen Oberhaus bereits der 36. Spieltag ausgetragen, nun holen die Spurs und Arsenal ihr Duell vom 22. Spieltag nach. Wann genau? Am heutigen Donnerstag, den 12. Mai. Anstoß in der Heimstätte von Tottenham ist um 20.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

SPOX teilt Euch im Folgenden mit, wie Ihr die Begegnung zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Arsenal heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

© getty Arsenal und Tottenham kämpfen um die Champions-League-Qualifikation.

Tottenham Hotspur vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Übertragung der Premier League liegen in Deutschland nicht beim Streamingdienst DAZN, sondern schon seit einiger Zeit bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Euch demzufolge auch heute das Derby exklusiv und in voller Länge.

Gesendet wird die Partie bei Sky Sport 1 und Sky Sport UHD, Übertragungsstart ist um 20.34 Uhr, also zehn Minuten vor dem Anpfiff. Kommentator ist Joachim Hebel. Mit Sky Go und Sky Ticket bekommt Ihr die Möglichkeit, Euch das Spiel auch via Livestream anzusehen.

Tottenham Hotspur vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Ihr besitzt kein Abonnement bei Sky und möchtet auch keines abschließen? Auch dann könnt Ihr während der Begegnung zwischen Tottenham und Arsenal stets up-to-date bleiben - und zwar mit dem Liveticker, der Euch hier bei SPOX bereitgestellt wird.

Tottenham Hotspur vs. Arsenal, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: Tottenham Hotspur - FC Arsenal

Tottenham Hotspur - FC Arsenal Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 22 (Nachholspiel)

22 (Nachholspiel) Datum: 12. Mai 2022

12. Mai 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Tottenham Hotspur Stadium, London

Tottenham Hotspur Stadium, London TV: Sky

Livestream: Sky Go , Sky Ticket

, Liveticker: SPOX

Premier League: Aktuelle Tabelle

Tottenham gegen Arsenal: Das ist auch tabellarisch ein Duell zwischen Nachbarn. Die heutigen Gastgeber belegen momentan den fünften Rang, die Mannschaft von Mikel Arteta ist derweil Vierter. Vier Punkte trennen die beiden Rivalen.