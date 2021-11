Liverpools Ernährungsberaterin Mona Nemmer: Klopps Abwerbung vom FC Bayern als Erfolgsrezept

Transfers zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool gehören normalerweise in die Kategorie "spektakulär". Darunter fällt Mona Nemmers Wechsel nicht. Zu Unrecht?

Jürgen Klopp hat in seiner Zeit beim FC Liverpool bereits viele große Spieler gekauft. Virgil van Dijk, Mohamed Salah oder Sadio Mane können exemplarisch dafür genannt werden. Würde man den deutschen Trainer jedoch nach seiner besten Verpflichtung fragen, ist es nicht ausgeschlossen, dass seine Wahl auf Mona Nemmer fallen würde.

Nemmer ist Chefernährungsberaterin bei den Reds. Klopp bezeichnete sie als "prägende Figur für den Profifußball" und "einen der wichtigsten Teile" im Stab des englischen Spitzenklubs. Doch nicht nur der ehemalige BVB-Coach ist begeistert von Nemmer, auch die Spieler bewundern ihre Arbeit - und verlassen sich auf sie.

"Mona und die Köche spielen eine große Rolle in unserer Erfolgsgeschichte", sagte beispielsweise van Dijk. Sein Abwehrkollege Joe Gomez gab an, dass Nemmer mit ihrem Team sein Verständnis von Essen und Ernährung "komplett verändert hat". Ähnlich äußerte sich auch Andrew Robertson, der Nemmers Fähigkeiten "herausragend" nannte.

© GOAL UK Mona Nemmer ist die Ernährungsberaterin des FC Liverpool.

Nemmer arbeitete bereits beim FC Bayern und beim DFB

Nemmer arbeitet seit 2009 im Fußball. Vier Jahre war sie für die Ernährung bei Deutschlands U21 zuständig. Später arbeitete sie beim FC Bayern München - unter anderem im Team von Star-Trainer Pep Guardiola. 2016 wurde sie dann von Klopp abgeworben, nachdem dieser von vielen Seiten nur das Beste über die heute 36-Jährige gehört hatte.

"Ich kannte Mona nicht, als ich in Deutschland arbeitete, aber ich hatte von ihrem Ruf gehört", verriet Klopp im Vorwort von Nemmers neuem Buch A Taste of the Liverpool Way. "Die Bedeutung der Ernährung für Profisportler wurde immer deutlicher und ich wollte das Beste für den Liverpool Football Club. Ich habe Spieler, Trainer und Manager aus der ganzen Welt befragt, und immer wieder kam derselbe Name zurück: Mona!"

In Liverpool angekommen krempelte Nemmer mit ihrem Team einiges um. Vor dem ersten Aufeinandertreffen mit der Mannschaft überwog jedoch noch die Nervosität. Es stand ein Trainingslager in Kalifornien an.

"Ich reiste zwei oder drei Tage vor den Spielern an", erinnerte sich Nemmer bei SPOX und GOAL zurück. "Spätestens bei meiner Landung wusste ich, dass alles auf den Punkt passen muss. Wenn du die Ernährung von Menschen umstellen willst, musst du absolut überzeugend sein. Man hat nur eine einzige Chance."

Gerrards Erbe, "kleiner Magier", Ex-S04-Star: Die zehn besten Liverpool-Transfers seit 2000 © imago images 1/21 2001 meldete sich der FC Liverpool mit dem UEFA-Cup-Sieg nach Jahren des Misserfolgs zurück. Auch auf dem Transfermarkt landeten die Reds seitdem einige Volltreffer. Die SPOX-Auswahl der besten Liverpool-Transfers in diesem Jahrtausend. © getty 2/21 XABI ALONSO: Kam 2004 für 16 Millionen Euro von Real Sociedad. Wechselte 2009 für 34,5 Millionen Euro zu Real Madrid. © imago images 3/21 Alonso gewann gleich in seiner Debütsaison im denkwürdigen Finale gegen Milan die Champions League, traf dabei zum 3:3-Ausgleich. Ein Jahr später holte er mit Liverpool den FA Cup. Zog nach 210 Spielen weiter zu Real und prägte auch dort eine Ära. © getty 4/21 FERNANDO TORRES: Kam 2007 für 38 Millionen Euro von Atletico Madrid. Wechselte 2011 für 58,5 Millionen Euro zum FC Chelsea. © getty 5/21 Die damalige Rekord-Verpflichtung in der Klub-Historie reifte bei den Reds zu einem Weltklassestürmer. An die Trefferquote (81 Tore in 142 Spielen) kam er später nicht mehr heran. Bei seinem Verkauf an die Blues erzielten die Reds zudem einen Gewinn. © getty 6/21 LUIS SUAREZ: Kam 2011 für 26,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam. Wechselte 2014 für 81,7 Millionen Euro zum FC Barcelona. © getty 7/21 In dreieinhalb Jahren schoss er in 133 Spielen 82 Tore. 2014 wurde er Torschützenkönig, sein Abgang zu Barca machte ihn zum damals teuersten Spieler weltweit. “Er hat uns in Sachen Mentalität sehr geholfen”, sagte Jordan Henderson kürzlich. © getty 8/21 JORDAN HENDERSON: Kam 2011 für 18 Millionen Euro vom AFC Sunderland. © getty 9/21 Nach seinem Wechsel an die Merseyside entwickelte er sich über die Jahre immer mehr zum Führungsspieler bei den Reds. 2015 übernahm er die Kapitänsbinde von Steven Gerrard und ist seitdem nicht mehr wegzudenken. © getty 10/21 PHILIPPE COUTINHO: Kam 2013 für 13 Millionen Euro von Inter Mailand. Wechselte 2018 für 135 Millionen Euro zum FC Barcelona. © getty 11/21 Bei Liverpool reifte Coutinho zum Weltstar und war die kreative Achse in der Mannschaft von Jürgen Klopp. Nach seinem Wechsel konnte der “kleine Magier” nie wieder so groß aufspielen wie beim FC Liverpool. © getty 12/21 SADIO MANE: Kam 2016 für 41,2 Millionen Euro vom FC Southampton. © getty 13/21 Mane ist seit seiner Ankunft bei den Reds Leistungsträger und bildet zusammen mit Firmino und Salah eines der gefürchtetsten Angriffs-Trios Europas. Mit 18 Toren und 9 Assists verhalf Mane 2019/20 Liverpool zum Premier-League-Titel. © getty 14/21 ANDREW ROBERTSON: Kam 2017 für 9 Millionen Euro von Hull City. © getty 15/21 Klopp holte Robertson von Absteiger Hull City als Back-Up für die linke Verteidiger Position. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist Robertson mittlerweile eine feste Größe beim FC Liverpool und gehört zu den besten Linksverteidigern der Welt. © getty 16/21 MOHAMED SALAH: Kam 2017 für 42 Millionen Euro von der AS Rom. © getty 17/21 Auch wenn seine Ablösesumme zum Zeitpunkt des Transfers nicht gerade günstig schien, stellte sie sich im Nachhinein noch als Schnäppchen heraus. 140 Tore und 53 Assists in 217 Spielen für den LFC sprechen für sich und momentan spielt wohl niemand besser. © getty 18/21 JOEL MATIP: Kam 2016 ablösefrei von Schalke 04 © getty 19/21 Auch wenn er bei den Reds immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat - wenn er fit ist dann ist Matip bei Klopp gesetzt und ruft konstant gute Leistungen ab. Seitdem Virgil Van Dijk neben Matip verteidigt ist Liverpool defensiv eine Macht. © getty 20/21 JERZY DUDEK: Kam 2001 für 7,4 Millionen Euro von Feyenoord Rotterdam. Wechselte 2007 ablösefrei zu Real Madrid © getty 21/21 Dudek stand insgesamt 177 mal für die Reds im Kasten und konnten dabei 78 mal zu Null spielen. Sein bestes Spiel machte der Keeper im Champions League Finale gegen Milan, als er im Elferschießen den entscheidenden Elfer von Shevchenko parierte.

Nemmer machte sich also viele Gedanken, wie sie die Stars beeindrucken könnte. "Einmalig beeindrucken ist die eine Sache, aber ich wollte schnell auch ihr Vertrauen gewinnen, um langfristig Erfolg haben zu können. Ernährungsumstellung basiert oft auf Vertrauen", so Nemmer weiter.

Sie bat Klopp darum, auf eine Vorstellung im Mannschaftskreis zu verzichten. Stattdessen sollte das Team mit dem neuen Essensbuffet überzeugt werden - und das gelang der Deutschen scheinbar.

Nach wenigen Tagen bemerkte Klopp erste Änderungen bei der Essenskultur. "Es war eine andere Atmosphäre zu spüren", äußerte er bei der New York Times. "Normalerweise essen die Spieler in der Vorbereitung so viel sie können und so schnell wie möglich. Aber plötzlich ließen sie sich Zeit. Sie genossen es sichtlich."

© GOAL UK Jürgen Klopp hält die Arbeit von Mona Nemmer mit seinem Smartphone fest.

Nemmer: Vier Mahlzeiten pro Tag für Liverpool-Stars

Mit der Zeit wuchs Nemmers Einfluss bei den Reds immer mehr, heute folgen die Spieler auf Wissenschaft basierten, individuellen Ernährungsplänen. "Meine Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass jeder Profi das richtige Essen zur richtigen Zeit zu sich nimmt", erklärte sie. "Ernährung ist aber nicht nur die Nahrungsaufnahme, sondern auch wie das Essen zubereitet und präsentiert wird. Die Essensauswahl muss farbenfroh und interessant sein, so kann es keine falsche Wahl geben."

Vier Mahlzeiten pro Tag stehen auf den Ernährungsplänen der Spieler - doch der von Salah sieht zum Beispiel anders aus als der von van Dijk oder Mane. "Das macht den Mannschaftssport aus, es gibt so viele unterschiedliche Typen von Athleten", sagte Nemmer.

Die Pläne werden logischerweise ständig angepasst. Hier arbeitet das Ernährungsteam eng mit den medizinischen Analysten, die jede Einheit umfassend auswerten, zusammen. Ziel von Nemmer ist es jedoch auch, dass die Spieler sich mit der Zeit selbst immer mehr Wissen aneignen, um zukünftig "alleine entscheiden zu können, welches Essen zu welchem Zeitpunkt sinnvoll" sei.

Nemmer steht 24/7 zur Verfügung. Sie nimmt sich Zeit für Einzelgespräche, bietet aber auch Workshops für Spieler mit ihren Familien an. "Es muss sein", fuhr die Expertin fort. "Ernährung ist längst Teil der täglichen Arbeit. Dem Ganzen wird im Fußballgeschäft deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Spieler stehen der Sache offen gegenüber und verstehen, wie wichtig das richtige Essen sein kann - das macht meinen Job deutlich leichter."

Anhand dieser Worte scheint Nemmers Nervosität zu Amtsbeginn unangebracht gewesen zu sein. Das Vertrauen der Spieler hat sie längst gewonnen, ihr Anteil an den Titeln der vergangenen Jahre ist also durchaus zu beachten. Allein deshalb dürfte sie zu Klopps Top-Verpflichtungen gehören.