Tottenham Hotspur vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Livestream

Im Duell zweier Topteams der Premier League stehen sich heute Tottenham Hotspur und Manchester United gegenüber. Wie Ihr das Spiel des 10. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Tottenham und Manchester United sind zwar zwei große Namen im englischen Fußball, so gut drauf ist jedoch keine der beiden Mannschaften. Die Nordlondoner haben von den neun Spielen in der Liga vier verloren und mussten zudem auch in der Conference League gegen Vitesse am vergangenen Spieltag eine 0:1-Niederlage hinnehmen.

Manchester United verlor die vergangenen zwei Ligaspiele, unter anderem auch gegen den Rivalen FC Liverpool, gegen den die Red Devils komplett untergingen. Ein blamables 0:5 stand am Ende auf der Anzeigetafel.

Tottenham Hotspur vs. Manchester United, Übertragung: Die wichtigsten Infos zum Spektakel in der Premier League

Am heutigen Samstag, den 30. Oktober, findet das Spiel des 10. Spieltags zwischen Tottenham Hotspur und Manchester United. Der Unparteiische Stuart Attwell pfeift die Partie um 18.30 Uhr im Londoner Tottenham Hotspur Stadium an.

© getty Manchester United kassierte am vergangenen Spieltag eine herbe 0:5-Pleite gegen Rivale Liverpool.

Tottenham Hotspur vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Das Spektakel bietet heute Sky, der deutsche Rechteinhaber der Premier League, im TV und Livestream an. Fans der englischen Liga sehen die Partie auf dem Sender Sky Sport 1 (HD), wo um 18 Uhr die Vorberichte zum Spiel beginnen. Florian Schmidt-Sommerfeld begleitet Euch mit seiner Stimme als Kommentator durch die 90 Minuten.

Außerdem wird die Begegnung von Sky auch im Livestream angeboten. Dieser ist entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket abrufbar. Für beide Varianten fallen jedoch Kosten an.

Bevor die Spurs und die Red Devils aufeinandertreffen, bietet der Pay-TV auf demselben Sender, Sky Sport 1 (HD), um 13.20 Uhr Leicester City vs. Arsenal und um 15.50 Uhr Liverpool vs. Brighton an.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Tottenham Hotspur vs. Manchester United, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Ihr verfügt über kein Sky-Abonnement? Dann gibt es trotzdem eine Möglichkeit, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt - nämlich den Liveticker von SPOX. Wir tickern von Anfang bis Ende alle wichtigen Spielereignisse für Euch live und ausführlich mit. Tore, Elfmeter, Rote Karten - Ihr verpasst nichts.

Hier geht's zum Liveticker: Tottenham vs. Manchester United.

Newcastle-Gerüchte: Blättern die Scheichs 80 Mio. für Porto-Star hin? © getty 1/24 Kaum ist die Übernahme von Newcastle United perfekt, schießen die ersten Gerüchte ins Land. Kein Wunder, bei diesen wohlhabenden neuen Besitzern (geschätztes Vermögen rund 370 Milliarden Euro). Diese Spieler und Trainer könnten die Magpies bald holen! © getty 2/24 Luis Diaz, 24 Jahre, Marktwert: 25 Millionen Euro, FC Porto © getty 3/24 Wird er der erste Mega-Transfer der neureichen Magpies? Portos Luis Diaz soll ganz oben auf der Liste stehen. Der Sender Sport TV meldet, dass 80 Millionen Euro Ablöse im Raum stehen. Der 24-Jährige kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden. © getty 4/24 Mesut Özil, 33 Jahre, Marktwert: 3,8 Millionen Euro, Fenerbahce © getty 5/24 Im Januar flüchtete Özil vor Arsenal-Coach Arteta Richtung Istanbul und erlebte dort nach anfänglichen Fitnessproblemen eine sportliche Renaissance. In Abwesenheit von Luiz Gustavo trug er zwischenzeitlich sogar die Kapitänsbinde. © getty 6/24 Einem Bericht von Transferexperte Ekrem Konur zufolge arbeiten die Magpies derzeit daran, den Ex-Nationalspieler wieder nach England zu holen. Özil soll zuletzt auch unzufrieden mit seiner Spielzeit unter Trainer Vitor Pereira gewesen sein. © getty 7/24 Timo Werner, 25 Jahre, Marktwert 55 Mio. € (Quelle: transfermarkt.de), FC Chelsea © getty 8/24 Der Deutsche ist beim FC Chelsea nicht mehr unangefochtener Stammspieler und könnte daher auf einen Abschied schielen. Laut der Bild hat Newcastle Interesse und Werners Beratungsfirma mit Fabian Schär bereits einen Klienten bei den Magpies. © getty 9/24 Kalidou Koulibaly, 30 Jahre, Marktwert 48 Mio. €, SSC Neapel © getty 10/24 Der senegalesische Innenverteidiger steht seit 2014 beim SSC Neapel unter Vertrag. Laut Football Insider könnte Koulibaly wohl ein Transferziel für Newcastle sein, um die Abwehr der Magpies zu stabilisieren. © getty 11/24 Mauro Icardi, 28 Jahre, Marktwert 35 Mio. €, Paris Saint-Germain © getty 12/24 Der Argentinier soll laut Calciomercato ebenfalls auf der Wunschliste von Newcastle stehen. Bei Paris ist Icardi hinter Messi, Neymar und Mbappe oft nur zweite Wahl. © getty 13/24 Philippe Coutinho, 29 Jahre, Marktwert 30 Mio. €, FC Barcelona © getty 14/24 Bei Barcelona konnte der dribbelstarke Brasilianer nie seine Klasse wie zu Zeiten beim FC Liverpool zeigen. Immer wieder wird daher über eine Rückkehr in die Premier League spekuliert. Die Sport brachte Coutinho nun auch bei Newcastle ins Gespräch. © getty 15/24 Jesse Lingard, 28 Jahre, Marktwert 22 Mio. €, Manchester United © getty 16/24 Bei Manchester United kommt Lingard nicht über die Rolle des Reservisten hinaus. Laut des englischen Telegraph ist auch der Engländer als möglicher Kandidat im Winter bei Newcastle im Gespräch. © getty 17/24 Der englische Mirror bringt Lingard ebenfalls bei Newcastle ins Spiel - und geht noch weiter: Angeblich sollen auch die ManUnited-Spieler Anthony Martial (im Bild), Eric Bailly und Donny van de Beek auf der Transferliste der Magpies stehen. © getty 18/24 James Tarkowski, 28 Jahre, Marktwert 25 Mio. €, FC Burnley © getty 19/24 Leicester City soll bereits länger an einer Verpflichtung des englischen Nationalspielers interessiert sein. Der Telegraph berichtet, dass auch Newcastle ins Rennen um die Unterschrift des 28-Jährigen einsteigen könnte. © getty 20/24 Aaron Ramsey, 30 Jahre, Marktwert 14 Mio. €, Juventus Turin © getty 21/24 Ramsey, der bereits von 2008 bis 2019 beim FC Arsenal in der Premier League spielte, ist bei Juventus keine wirkliche Option mehr. Die englische Sun berichtet, dass die Magpies ihr Interesse am Waliser hinterlegt hätten. © getty 22/24 Steven Gerrard, 41 Jahre, Trainer der Glasgow Rangers © getty 23/24 Auch auf der Position des Managers wird Newcastle nachbessern. Die Trennung von Trainer Steve Bruce ist bereits vollzogen. Laut dem Daily Mirror ist Gerrard ein möglicher Kandidat für die Nachfolge von Bruce. 24/24 Auch Ex-Dortmund-Trainer Lucien Favre gilt als Kandidat bei den Magpies. Das berichtet die englische Daily Mail, die zudem auch Brendan Rodgers, Paulo Fonseca, Antonio Conte und Graham Potter nennt - und den gerade erwähnten Gerrard.

Premier League: Die Tabelle am 10. Spieltag