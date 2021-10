FC Liverpool vs. Manchester City: Premier League heute im Liveticker

Im Topspiel des 7. Spieltags der Premier League trifft heute der FC Liverpool heute auf Meister Manchester City. Den Kracher zwischen den beiden Weltklasseteams könnt Ihr Euch hier im Liveticker anschauen.

In einem Duell zweier Ausnahme-Teams treffen heute der FC Liverpool und Manchester City aufeinander. Das gesamte Spektakel könnt Ihr hier in voller Länge im Liveticker verfolgen.

Liverpool vs. Manchester City: Premier League heute im Liveticker

Vor Beginn: Die letzten vier Premier-League-Titel haben die beiden Teams untereinander aufgeteilt. City holte den Titel 2018 und 2019, bevor Liverpool 2020 dazwischen grätschte. In der vergangenen Saison ging die Meisterschaft dann wieder nach Manchester.

Vor Beginn: Liverpool vs. Manchester City. Jürgen Klopp vs. Pep Guardiola. Die Begegnung ist sowohl ein Aufeinandertreffen zweier Topteams, als auch ein Kräftemessen zwischen den vielleicht besten Trainern der Welt. Liverpool kann heute mit einem Sieg wieder auf Platz eins der Tabelle vorrücken. Rückenwind dafür gibt sicherlich das 5:1 unter der Woche in der Champions League gegen den FC Porto.

Manchester City verlor sein Champions League-Spiel etwas unglücklich gegen PSG. Trotz dieser Niederlage sind die Skyblues gut in die Saison gestartet. Mit einem Sieg kann Manchester City seinerseits mit dem Tabellenführer FC Chelsea gleichziehen.

Vor Beginn: Das Spiel wird heute um 17.30 Uhr im Anfield Stadium in Liverpool angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Liverpool und Manchester City.

Liverpool vs. Manchester City: Premier League heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen dem FC Liverpool und Manchester City wird heute exklusiv beim Bezahlsender Sky zu sehen sein. Die Übertragung des Spiel beginnt am heutigen Nachmittag um 17.00 Uhr. Im TV könnt Ihr das Spiel vollumfänglich bei Sky Sport 1 sehen. Dafür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Sky- Abonnement.

Wer das Spiel lieber bequem mit dem Smartphone oder Tablet streamen möchte, dem bieten sich mehrere Alternativen: Zum einen bietet Sky mit Sky-Go eine eigene App an, mit der Ihr auch das gesamte Spiel sehen könnt. Des weiteren könnt Ihr Euch auch das Sky Ticket buchen, mit dem Ihr auch keine Sekunde des Spiels verpasst. Beide Optionen, das Spiel zwischen dem FC Liverpool und Manchester City im Livestream zu sehen, sind jedoch kostenpflichtig.

