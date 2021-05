Gareth Bale bei Tottenham Hotspur: Aliens, seelische Narben und eine unklare Zukunft

Gareth Bale kehrte im vergangenen Sommer per Leihe von Real Madrid zu Tottenham Hotspur zurück und zeigte seitdem äußerst wechselhafte Leistungen. Die Zukunft des 31-jährigen Flügelstürmers aus Wales ist offen - ein Szenario wird Real aber unbedingt vermeiden wollen.

Vor ein paar Wochen veröffentlichte Tottenham Hotspur auf seinem hauseigenen YouTube-Kanal ein recht unterhaltsames Video: Gareth Bale und sein Teamkollege Joe Rodon zogen aus zwei weißen Schalen abwechselnd willkürliche Fragen und diskutierten anschließend darüber.

Zu einem besonders interessanten Austausch führte das Thema Aliens. Während Rodon etwas rumdruckste, war sich Bale sicher: "Es gibt auf jeden Fall Aliens, zu 100 Prozent." Im Laufe des Videos kam er mehrmals auf das Thema zurück, berichtete von entsprechenden Veröffentlichungen der US-amerikanischen Regierung und erzählte sogar von einer persönlichen UFO-Sichtung.

Bale war sichtlich gelöst und in Enthüllungs-Laune. Zu schade also eigentlich, dass Rodon keine Frage nach der beruflichen Zukunft seines Teamkollegen und dessen Umgang mit den nun schon seit Jahren andauernden Spekulationen über seine Person zog. Bales Ansichten zu diesen Themen wären nämlich ähnlich interessant gewesen wie seine Einschätzungen zur Existenz von Aliens.

Wie bereits in den vergangenen Sommern erscheint Bales Zukunft aktuell einmal mehr völlig unklar. Kehrt er zu Real Madrid zurück, wo er noch bis 2022 gebunden ist? Wechselt er fest zu Tottenham? Oder zu einem anderen Klub? Nun ja, kurz gefasst: Wo wird das UFO Bale zur neuen Saison landen?

© getty In dieser Saison verzeichnete Gareth Bale für Tottenham Hotspur in 31 Pflichtspielen 14 Tore und drei Spiele.

Gareth Bale kam wegen der Spielpraxis zu Tottenham

Ein kurzer Rückblick: Nach herausragenden Jahren bei Tottenham zog Bale 2013 für die damalige Weltrekordsumme von 101 Millionen Euro zu Real, schlug dort zunächst voll ein und schoss Tor um Tor, mit Vorliebe entschied er Champions-League-Finals. 2016 verlängerte er seinen Vertrag vorzeitig bis 2022 und kassiert seitdem dem Vernehmen nach jährlich rund 17 Millionen Euro netto.

Bald aber entschied Bale keine Champions-League-Finals mehr und war irgendwann auch wegen anhaltender Verletzungsprobleme sowie phasenweise offen zur Schau gestelltem Desinteresse nicht einmal mehr Stammspieler. Für einen Ersatzspieler ist er aus seiner Sicht aber zu gut und aus Reals Sicht zu teuer, weshalb eigentlich permanent über seine Zukunft spekuliert wird.

Nach einigen warum auch immer gescheiterten Transfers ließ sich Bale im vergangenen Sommer schließlich für ein Jahr an seinen Ex-Klub Tottenham verleihen, das rund 40 Prozent seines monströsen Gehalts übernimmt. Gekommen ist Bale vor allem, um Spielpraxis zu sammeln vor der anstehenden Europameisterschaft mit Wales. Das gelang ihm zumindest phasenweise.

Jose Mourinho ortete bei Gareth Bale "seelische Narben"

Seine Ankunft löste bei Tottenhams Fans Begeisterungsstürme aus, die jedoch bald in Ernüchterung umschlugen. Nicht allzu überraschend hatte Bale mit körperlichen Problemen zu kämpfen: Mal tat das Knie weh, mal die Wade, mal irgendwas anderes. Bis Februar waren Einsätze selten und Tore noch seltener.

Dann aber drehte Bale wie aus dem Nichts auf und es wurde deutlich: Ist er fit und darf regelmäßig spielen, kann er immer noch der unaufhaltsame Rechtsaußen von früher sein. Ende Februar, Anfang März schoss Bale innerhalb von nur 17 Tagen sechs Tore und legte drei weitere auf. Das Zusammenspiel mit Harry Kane und Heung-Min Son funktionierte grandios.

Ausschlaggebend dafür sei laut des damals noch amtierenden Trainers Jose Mourinho die Heilung "seelischer Narben" gewesen, wie er bei ESPN analysierte: "Wenn du ein paar Saisons Probleme mit Verletzungen hast, dann geht es nicht um muskuläre Probleme, sondern vielmehr um seelische Narben. Sie bringen Ängste und Instabilität. Aber er hat sie gebrochen."

Premier League: Für diese Teenager zahlten englische Vereine die höchste Ablösesumme © imago images / Geoff Martin / Sportimage 1/28 Die Klubs aus der Premier League sind bekannt dafür, bereits für junge Spieler tief in die Taschen zu greifen - jüngstes Beispiel ist Manchester United. Doch für welche Youngster zahlten die englischen Vereine bisher die höchste Ablösesumme? © imago images / Colorsport 2/28 Berücksichtigt wurden dabei die Spieler, die zum Zeitpunkt ihres Wechsels das 20. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen hatten. Nicht in die Top 25 geschafft hat es etwa Dele Alli, für den die Spurs "nur" 6,63 Millionen an die MK Dons überwiesen. © imago images / Icon SMI 3/28 Platz 25: DOUGLAS LUIZ (19) - von Vasco da Gama zu Manchester City in der Saison 2017/18 - Ablösesumme: 12 Millionen Euro © imago images / AFLOSPORT 4/28 Platz 25: PEDRO PORRO (19) - vom FC Girona zu Manchester City in der Saison 2019/20 - Ablösesumme: 12 Millionen Euro © imago images / PanoramiC 5/28 Platz 24: DIVOCK ORIGI (19) - vom OSC Lille zum FC Liverpool in der Saison 2014/15 - Ablösesumme: 12,63 Millionen Euro © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 6/28 Platz 23: HUGO VIANA (19) - von Sporting Lissabon zu Newcastle United in der Saison 2002/03 - Ablösesumme: 12,75 Millionen Euro © imago images / Colorsport 7/28 Platz 22: JUAN FOYTH (19) - von Estudiantes zu Tottenham Hotspur in der Saison 2017/18 - Ablösesumme: 13 Millionen Euro © imago images / Sportimage 8/28 Platz 21: ALEX OXLADE-CHAMBERLAIN (17) - vom FC Southampton zum FC Arsenal in der Saison 2011/12 - Ablösesumme: 13,8 Millionen Euro © imago images / Nordphoto 9/28 Platz 20: KURT ZOUMA (19) - von der AS St. Etienne zum FC Chelsea in der Saison 2013/14 - Ablösesumme: 14,6 Millionen Euro © imago images / Sportimage 10/28 Platz 19: GARETH BALE (17) - vom FC Southampton zu Tottenham Hotspur in der Saison 2007/08 - Ablösesumme: 14,7 Millionen Euro © imago images / HochZwei/International 11/28 Platz 18: ROMELU LUKAKU (18) - vom RSC Anderlecht zum FC Chelsea in der Saison 2011/12 - Ablösesumme: 15 Millionen Euro © imago images / VI Images 12/28 Platz 17: MATIJA NASTASIC (19) - von der AC Florenz zu Manchester City in der Saison 2012/13 - Ablösesumme: 15,2 Millionen Euro © imago images / Sportimage 13/28 Platz 16: PEDRO NETO (19) - von Lazio Rom zu den Wolverhampton Wanderers in der Saison 2019/20 - Ablösesumme: 17,9 Millionen Euro © imago images / VI Images 14/28 Platz 15: CRISTIANO RONALDO (18) - von Sporting Lissabon zu Manchester United in der Saison 2003/04 - Ablösesumme: 19 Millionen Euro © imago images / Sportimage 15/28 Platz 14: PHIL JONES (19) - von den Blackburn Rovers zu Manchester United in der Saison 2011/12 - Ablösesumme: 19,3 Millionen Euro © imago images / Pro Shots 16/28 Platz 13: JOHN OBI MIKEL (19) - vom FK Lyn zum FC Chelsea in der Saison 2006/07 - Ablösesumme: 20 Millionen Euro © imago images / Action Plus 17/28 Platz 12: CALUM CHAMBERS (19) - vom FC Southampton zum FC Arsenal in der Saison 2014/15 - Ablösesumme: 20,23 Millionen Euro © imago images / Sportimage 18/28 Platz 11: DIOGO DALOT (19) - vom FC Porto zu Manchester United in der Saison 2018/19 - Ablösesumme: 22 Millionen Euro © imago images / Nordphoto 19/28 Platz 10: RYAN SESSEGNON (19) - vom FC Fulham zu Tottenham Hotspur in der Saison 2019/20 - Ablösesumme: 27 Millionen Euro © imago images / PA Images 20/28 Platz 9: MOISE KEAN (19) - von Juventus Turin zum FC Everton in der Saison 2019/20 - Ablösesumme: 27,5 Millionen Euro © imago images / Colorsport 21/28 Platz 8: WILLIAM SALIBA (18) - von der AS St. Etienne zum FC Arsenal in der Saison 2019/20 - Ablösesumme: 30 Millionen Euro © imago images / Sportimage 22/28 Platz 7: ANDERSON (19) - vom FC Porto zu Manchester United in der Saison 2007/08 - Ablösesumme: 31,5 Millionen Euro © imago images / Sportimage 23/28 Platz 6: GABRIEL JESUS (19) - von Palmeiras zu Manchester City in der Saison 2016/17 - Ablösesumme: 32 Millionen Euro © imago images / Paul Marriott 24/28 Platz 5: WAYNE ROONEY (18) - vom FC Everton zu Manchester United in der Saison 2004/05 - Ablösesumme: 37 Millionen Euro © imago images / Sportimage 25/28 Platz 4: LUKE SHAW (18) - vom FC Southampton zu Manchester United in der Saison 2014/15 - Ablösesumme: 37,5 Millionen Euro © imago images / itar tass 26/28 Platz 3: FABIO SILVA (18) - vom FC Porto zu den Wolverhampton Wanderers in der Saison 2020/21 - Ablösesumme: 40 Millionen Euro © getty 27/28 PLATZ 2: Amad Diallo (18) - von Atalanta Bergamo zu Manchester United in der Saison 2020/21 - Ablösesumme: 41 Millionen Euro © imago images / VI Images 28/28 Platz 1: ANTHONY MARTIAL (19) - von der AS Monaco zu Manchester United in der Saison 2015/16 - Ablösesumme: 60 Millionen Euro

Ryan Mason schenkte Gareth Bale das Vertrauen

So schnell sein Zwischenhoch gekommen war, so schnell war es aber auch wieder weg. Tottenham verlor das Derby gegen den FC Arsenal und scheiterte in der Europa League kläglich an Dinamo Zagreb. Bale war seinen zwischenzeitlich eroberten Stammplatz wieder los und Mourinho kurz darauf seinen Job. Das wichtigste Saisonziel Champions-League-Qualifikation war arg in Gefahr geraten.

Interimistisch übernahm das Traineramt daraufhin der erst 29-jährige Ryan Mason, mit dem Bale während seiner ersten Zeit bei Tottenham noch selbst zusammengespielt hatte. Er beorderte seinen ehemaligen Kollegen umgehend zurück in die Startelf und der dankte es seitdem mit vier Toren in drei Ligaspielen.

Nichts ändern konnte Bale aber an der 1:3-Niederlage bei Leeds United am Samstag, die wohl die letzten Hoffnungen auf eine Champions-League-Qualifikation zunichtemachte. Und auch nicht an der Niederlage im League-Cup-Finale gegen Manchester City, die Tottenham weiter auf den ersten Titelgewinn seit 2008 warten lässt.

Real Madrid will Gareth Bale wohl fest abgeben

Und nun? Die letzte Aussage Bales zu seiner Zukunft stammt von Ende März und lautet: "Mein Plan ist es, zu Real zurückzukehren. Nur soweit habe ich bisher geplant." Sein Berater Jonathan Barnett sagte SNTV aber, dass er eine Real-Rückkehr Bales "bezweifle". Mason sprach unterdessen davon, dass Bales Zukunft erst nach dem Saisonende entschieden werde. Dann ist der Interimstrainer selbst vermutlich nicht mehr im Amt und womöglich Zinedine Zidane bei Real auch nicht mehr. Er spielt mit dem Gedanken, wie 2018 von sich aus zurückzutreten.

Das finanziell gebeutelte Real wird unabhängig davon wohl alles daransetzen, Bale im anstehenden Sommer fest abzugeben. Eine Reintegration in die Mannschaft erscheint fast ausgeschlossen, nachdem er während den enttäuschenden letzten Jahren in Madrid zunehmend wie ein Alien gewirkt hatte. Unbedingt vermieden werden soll eine weitere Saison Gehaltszahlungen samt anschließendem ablösefreiem Abgang. Bereits im vergangenen Sommer ließ Real mit James Rodriguez einen einst teuer eingekauften Star ohne Transfereinahmen ziehen.

Tottenham besitzt zwar keine Kaufoption für Bale, dürfte einer festen Verpflichtung gegenüber jedoch generell nicht gänzlich abgeneigt sein. Schließlich zeigte er zumindest phasenweise seine immer noch hervorragenden Fähigkeiten und die Fans lieben ihn sowieso. Real und vor allem auch Bale selbst müssten dafür aber finanzielle Abstriche machen. Tottenham-Präsident Daniel Levy gilt als harter Verhandler, der jeglichen Investitionen in den Kader zunächst einmal kritisch gegenübersteht.

Gefragt nach einem möglichen künftigen Arbeitgeber seines Klienten, sagte Berater Barnett neulich bei Sky: "Sie müssten eine Menge Geld haben und es müsste einer sein, für den er gerne spielen würde. Das schließt viele Vereine aus."

Gareth Bale: Seine Leistungsdaten in dieser Saison