Manchester United - Manchester City heute live im TV, Livestream und Liveticker

Derby-Time: Heute treffen Manchester United und Manchester City am 12. Spieltag der Premier League aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Beide Teams hinken den Erwartungen aktuell hinterher, vor allem City mit 18 Punkten aus 10 Spielen lässt die Meister-Form vermissen. Doch auch ManUnited hat so seine Probleme.

Manchester-Derby: Wann und wo treffen United und City aufeinander?

Gespielt wird am heutigen Samstag, den 12. Dezember, ab 18.30 Uhr deutscher Zeit. Am Abend empfängt der FC Everton dann den FC Chelsea zum nächsten Topspiel (21 Uhr).

Austragungsort ist das altehrwürdige Old Trafford, auch bekannt unter dem Namen "Theater der Träume". Das 1910 eröffnete Stadion ist das zweitgrößte im Vereinigten Königreich und bietet Hybridrasen als Oberfläche.

Premier League: Manchester United gegen Manchester City heute live im TV und Livestream

Da die Übertragungsrechte an der englischen Premier League bei Sky liegen, zeigt der Pay-TV-Sender die Begegnung heute live und exklusiv.

Los geht's dort um 18 Uhr mit der Vorberichterstattung, durch die Euch Florian Schmidt-Sommerfeld führt. Er ist es auch, der die 90 Minuten für Euch kommentieren wird.

Falls Ihr kein TV-Abonnement von Sky Euer Eigen nennt, habt Ihr die Möglichkeit, Euch ein monatlich kündbares Sky Ticket zu holen. Auch mit einem solchen lässt sich das Manchester-Derby live verfolgen.

Für Alle Sky-Kunden mit TV-Abo steht wie gewohnt die SkyGo-App als Kanal für den Livestream zur Verfügung.

Premier League im Liveticker: Manchester United gegen Manchester City

Don't want to miss anthing - for free? Dann seid Ihr bei unseren SPOX-Livetickern richtig.

Keine Chance auf Spielzeiten: Diese Talente vergraulte Manchester City © imago images 1/23 Weil Manchester City seit Jahren jede Menge Geld für hochkarätige Spieler ausgibt, bleiben die Eigengewächse der Akademie oft auf der Strecke. Das wurde aus den aufstrebenden Spielern, die das Weite, in der Hoffnung auf mehr Spielzeit, gesucht haben. © imago images / PA Images 2/23 ANGELINO: Der Linksverteidiger kam schon im Alter von 16 Jahren aus Spanien zu City. Lange Zeit spielte Angelino keine Rolle bei den Profis, stattdessen wurde er immer wieder verliehen. In der vergangenen Saison kam er zwar zu einigen Einsätzen ... © imago images / Poolfoto 3/23 ... konnte sich aber nicht nahhaltig durchsetzen. Im Winter wechselte er zu RB Leipzig, wo er sich sofort einen Stammplatz erkämpfte und zum besten Außenverteidigerangreifer Europas avancierte. © imago images / PA Images 4/23 BOBBY DUNCAN: Der Cousin von Steven Gerrard wechselte 2011 von Wigan Athletic in die Jugendakademie von Manchester City. Als 17-Jähriger erlag er 2018 dem Ruf seiner Heimatstadt und ging zum FC Liverpool. © imago images / Gribaudi/ImagePhoto 5/23 Aufgrund der geringen Aussicht auf Spielzeit bei Liverpools Profis entschied er sich im Sommer 2019 zu einem Wechsel zum AC Florenz. Ein Jahr später zog er zu Derby County weiter. © imago images / Sportimage 6/23 OLIVIER NTCHAM: Mit 16 Jahren wagte er den Sprung von Le Havre zu City, kam dort jedoch nur für die U21 zum Einsatz. 2015 wurde er für zwei Jahre in die Serie A nach Genua verliehen. © imago images / Action Plus 7/23 Zwei Jahre später kehrte er Manchester endgültig den Rücken. Seitdem hat er sich bei Celtic im zentralen Mittelfeld unverzichtbar gemacht und gewann im Celtic Park dreimal in Folge die schottische Meisterschaft. © imago images / Belga 8/23 ENES ÜNAL: Der Türke wechselte 2015 im Alter von 18 Jahren von seinem Heimatverein Bursaspor zu City. Nach Leihstationen bei Genk, Breda und Twente wechselte er 2017 für 14 Millionen zu Villarreal. © imago images / AFLOSPORT 9/23 Doch auch dort gelang dem Mittelstürmer nicht der Durchbruch. Nach einer Leihe zu Valladolid wechselte er im Sommer für neun Millionen Euro zum FC Getafe, wo er bisher jedoch nur Ergänzungsspieler ist. © imago images / AFLOSPORT 10/23 PABLO MAFFEO: Mit 16 wechselte der spanische Rechtsverteidiger in die Jugendakademie der Skyblues. Nach mehreren Leihen an den FC Girona wechselte er 2018 zum VfB Stuttgart. © imago images / Sportfoto Rudel 11/23 Neun Millionen Euro bezahlte der VfB für den heute 22-Jährigen. Von Erfolg gekrönt war die Zusammenarbeit bisher nicht. Stuttgart verlieh Maffeo zuncähst wieder nach Girona und in der aktuelle Saison nach Huesca. © imago images / PA Images 12/23 RABBI MATONDO: Der Außenstürmer stammt aus der Jugend von Cardiff City. 16 Jahre alt war er, als er sich der ManCity-Akademie anschloss. Ohne jeglichen Einsatz bei den Profis verließ er Manchester aber frühzeitig. © imago images / Poolfoto 13/23 Im Januar 2019 sicherte sich Schalke die Dienste des Walisers, damals war er gerade 18 Jahre alt. Nach vielversprechenden ersten Monaten kam er zuletzt kaum mehr zum Einsatz, in dieser Saison bisher nur 137 Minuten. © imago images / ZUMA Press 14/23 KELECHI IHEANACHO: Der nigerianische Stürmer kam 2014 von der Taye Academy Owerri nach Manchester. Sein Profidebüt gab er im August unter Trainer Manuel Pellegrini. © imago images / Sportimage 15/23 Doch an Sergio Agüero kam Iheanacho nie vorbei. 2017 verließ er City in Richtung Leicester. Auch bei den Foxes kommt der Nigerianer aber aktuell meist nicht über die Reservistenrolle hinaus. © imago images / ZUMA Press 16/23 JADON SANCHO: Der Flügelstürmer stammt aus der Jugend des FC Watford. In der U18 der Citizens avancierte Sancho zu einem der vielversprechendsten Talente Europas. Für die Profis reichte es aber nicht. © imago images / Poolfoto 17/23 Dafür startete der Engländer nach seinem Wechsel zum BVB gleich richtig durch. In seiner zweiten Saison in Dortmund war er an 32 Toren direkt beteiligt, in der abgelaufenen Spielzeit waren es sogar 40. Aktuell Stammspieler. © imago images / PRiME Media Images 18/23 BRAHIM DIAZ: Er war erst 14 Jahre alt, als er Malaga in Richtung Manchester verließ. Unter Pep Guardiola kam er zu 15 Profi-Einsätzen. Der technisch versierte Offensivallrounder zog damit das Interesse von Real Madrid auf sich. © imago images / Alterphotos 19/23 Die Königlichen zahlten 17 Millionen Euro Ablöse - plus Boni. Real-Coach Zinedine Zidane gilt jedoch nicht als großer Fan des 20-Jährigen. Im Sommer verlieh ihn Real für eine Saison an den AC Milan, wo er seitdem überzeugt. © imago images / HochZwei/International 20/23 ANGUS GUNN: In Norwich geboren, bis zu seinem 15. Lebensjahr bei Norwich City, dann folgte der Wechsel zu ManCity. In der Saison 2016/17 war er vierter Torhüter der Profis. Gunn wollte Spielpraxis sammeln. © imago images / Colorsport 21/23 Die bekam er dank einer Leihgabe an Heimatklub Norwich. Nach seiner kurzen Rückkehr zu City zahlte der FC Southampton rund elf Mio. Euro für den Keeper. Nach dem 0:9 gegen Leicester verlor er seinen Stammplatz an Alex McCarthy. Seit Sommer bei Stoke. © imago images / Icon SMI 22/23 JASON DENAYER: Der in Brüssel geborene Innenverteidiger kam als 18-Jähriger zu ManCity. 2014 erhielt er seinen Profivertrag, er sollte jedoch kein einziges Spiel für die erste Mannschaft absolvieren. © imago images / PanoramiC 23/23 Stattdessen folgten Leihe: Celtic Glasgow, Galatasaray, Sunderland, nochmal Gala. 2018 zahlte Olympique Lyon rund sechs Mio. Euro für Denayer. 97 Pflichtspiele absolvierte er seither für OL und erzielte dabei sogar drei Tore.

Manchester-Derby: Sowohl United als auch City schwächeln aktuell

Wettbewerbsübergreifend vier Siege aus den vergangenen fünf Spielen sprechen eigentlich für eine gute Form von Pep Guardiolas City, dennoch ist bei den so hoch ambitionierten Skyblues in dieser Saison bisher der Wurm drin.

In der Liga hat das Staresemble lediglich 18 Punkte aus den ersten zehn Spielen gesammelt, liegt damit bereits sechs Punkte hinter dem Spitzenduo aus Tottenham und Liverpool.

Und bei den Reds? Da muss Ole Gunnar Solskjaer offenbar mal wieder um seinen Job bangen, spätestens seit dem CL-Aus gegen Leipzig steht der norwegische Coach laut diverser Medien mit dem Rücken zur Wand.

Bisher lieferte sein Team in genau solchen Situationen stets ab, heute allerdings bräuchte es eine Topleistung der Red Devils. Denn: City reist mit Selbstvertrauen und weiterhin größter individueller Klasse an, Punktausbeute hin oder her.

Die vergangenen drei PL-Duelle im Manchester-Derby