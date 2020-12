Jürgen Klopp: FC Liverpool postet Weihnachtsansprache des LFC-Coaches

Der FC Liverpool hat ein knapp dreiminütiges Video von Trainer Jürgen Klopp in den sozialen Medien verbreitet. Darin richtet sich der 53-Jährige an die Fans und hält eine Weihnachtsansprache.

Klopp verrät dabei, wie Weihnachten bei ihm in der Kindheit ausgesehen hat, lässt das Jahr Revue passieren, spricht von der gewonnenen Meisterschaft als einen "der größten Tage in meinem Leben" und einem Spiel, das er "niemals vergessen" werde.

Hier findet Ihr die Ansprache im Wortlaut:

Klopp über Weihnachten: "Die Tradition ist in Deutschland im Vergleich zu England ein wenig anders. Kinder bekommen an Heiligabend, dem 24. Dezember, ihre Geschenke. In meiner Familie war es die Tradition, dass wir alle singen und ein Instrument spielen mussten. Meine älteren Schwestern spielten Akkordeon und Flöte. Am Anfang habe ich Xylophon gespielt, später habe ich Keyboard spielen gelernt. Erst danach haben wir die Geschenke bekommen. Tolle Erinnerungen! Ich habe es geliebt!"

Klopp über das Jahr 2020: "2020 war ein ganz spezielles Jahr in positiver genauso wie in negativer Hinsicht. Das Jahr startete gut, richtig gut. Und dann kam Covid-19 und hat alles gestoppt. Wir konnten Fußball spielen, was großartig war. Und wir gewannen die Liga. Das war einer der größten Tage in meinem Leben. Und wir sind noch immer mittendrin in der Pandemie."

Klopp über die Fan-Rückkehr: "Trotz der Corona-Auflagen durften Anfang Dezember wieder Fans in die englischen Stadien. Am 6. Dezember gewann Liverpool 4:0 gegen Wolverhampton - vor 2000 Fans. Für Klopp ein Tag für die Ewigkeit: "Diese Atmosphäre wieder zu spüren, hat das Spiel zu einem gemacht, das wir niemals vergessen werden. Wir haben Erinnerungen gesammelt und wenn wir alt sind, schauen wir darauf zurück. Dabei können wir uns dann hoffentlich ein Lächeln nicht verkneifen."

Klopp über die Pandemie: "Wir müssen irgendwie damit zurechtkommen. Unser normales Leben, wie auch immer das vorher war, haben wir vielleicht nicht genug geschätzt. Jetzt fühlt es sich an, als wäre es das großartigste überhaupt gewesen. Was wir gelernt haben, ist: Sei dankbar für das, was du hast! Es kann sich in einer Minute verändern..."