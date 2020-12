FC Schalke 04: Leiter Reha Dr. Andreas Schlumberger wechselt zum FC Liverpool

Der FC Schalke 04 verliert seinen Leiter Reha Dr. Andreas Schlumberger (54) an den FC Liverpool. Das bestätigte der Bundesligist am Dienstag.

Schlumberger war im Januar 2020 von Borussia Mönchengladbach zu Schalke gewechselt. Zunächst war er als Leiter Fitness und Prävention tätig, seit Juli lautete sein Titel Leiter Reha. Diese Rolle übernimmt künftig Werner Leuthard.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp und Schlumberger kennen sich aus gemeinsamen Zeiten bei Borussia Dortmund. Zwischen Sommer 2012 und Sommer 2015 arbeiteten sie gemeinsam für Schalkes Rivalen. Schlumberger war auch schon für den FC Bayern München und den DFB tätig.

Trotz eines 1:1 gegen West Bromwich Albion am vergangenen Spieltag führt Liverpool die Tabelle der Premier League an. Schalke ist in der Bundesliga aktuell siegloser Letzter.