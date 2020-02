Premier League - Erste Niederlage: Siegesserie des FC Liverpool in Watford gerissen

Ausgerechnet beim Abstiegskandidaten FC Watford ist die historische Siegesserie des FC Liverpool mit Jürgen Klopp in der englischen Premier League gerissen. Nach 18 Erfolgen verloren die Reds mit ihrem deutschen Teammanager bei den Hornets 0:3 (0:0) und kassierten die erste Saisonniederlage.

Am vergangenen Montag hatte der Tabellenführer die Bestmarke von Manchester City eingestellt, das zwischen August und Dezember 2017 ebenfalls 18-mal nacheinander gewonnen hatte. Ismaila Sarr erzielte die ersten beiden Tore für den krassen Außenseiter (54./60.). Troy Deeney (72.) sorgte für das 3:0.

Liverpool verlor erstmals seit dem 3. Januar 2019 (1:2 bei Manchester City) wieder ein Spiel in der Premier League und kassierte 44-mal in Folge keine Niederlage. Der erste Meistertitel seit 1990 ist für die Reds, die an der Tabellenspitze sagenhafte 22 Punkte Vorsprung auf ManCity haben, dennoch ganz nah. Maximal vier Siege aus zehn Spielen fehlen noch.

Premier League: Die Ergebnisse des 28. Spieltags

Norwich City - Leicester City 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Lewis (70.)

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Ayew (70.)

AFC Bournemouth - FC Chelsea 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 Alonso (33.), 1:1 Lerma (54.), 2:1 King (57.), 2:2 Alonso (85.)

Newcastle United - FC Burnley 0:0

West Ham United - FC Southampton 3:1 (2:1)

Tore: 1:0 Bowen (15.), 1:1 Obafemi (31.), 2:1 Haller (40.), 3:1 Antonio (54.)

FC Watford - FC Liverpool 3:0 (0:0)

Tore: 1:0 Sarr (54.), 2:0 Sarr (60.), 3:0 Deeney (72.)

Die aktuelle Tabelle der Premier League