"Wir brauchen ihn": Hansi Flick schwärmt beim FC Barcelona von einem Angreifer

Lamine Yamal ist zurück und der FC Barcelona kehrt in die Erfolgsspur zurück. Nach dem 5:1-Sieg gegen Real Mallorca in LaLiga schwärmte der deutsche Trainer vom jungen Rechtsaußen.

"Er ist immer wichtig", lobte Flick: "Er macht den Unterschied. Er hätte auch noch ein oder zwei Tore schießen können. Aber seine Leistung war gut, er hat vorgelegt und er hat große Qualität."

Für Flick ist mit Blick auf den 17 Jahre alten Europameister klar: "Wir brauchen ihn."

Wegen einer Knöchelverletzung, die er sich im Champions-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad zugezogen hatte, fiel Yamal knapp einen Monat aus. Ohne ihn riss die Erfolgsserie der Blaugrana, sie drohen mittlerweile, ihre Tabellenführung einzubüßen.

Gegen Mallorca kehrte Yamal in die Startformation zurück und die Serie, dass Barca in dieser Saison kein Spiel verliert, wenn dies der Fall ist, hielt. Yamal zeigte eine starke Leistung und bereitete zwei Treffer direkt vor. Besonders der Assist zum 3:1 durch Raphinha war sehenswert, als er von der rechten Seiten mit dem Außenrist in die Mitte flankte.