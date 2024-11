Wegen seiner Liebe zum Christentum: U21-Nationalspieler beendet plötzlich seine Karriere

Der Schweizer U21-Nationalspieler Silvan Wallner hat mit nur 22 Jahren aus religiösen Gründen seine Profikarriere beendet. Das bestätigte der Abwehrspieler mittlerweile selbst.

Wallners Entscheidung war am vergangenen Wochenende bekannt geworden. Der dreimalige U21-Nationalspieler hatte zuletzt beim österreichischen Erstligisten Blau-Weiß Linz unter Vertrag gestanden.

"Ich bin gläubiger Christ und lese die Bibel. Die Entscheidungen für mein Leben treffe ich selbst", sagte Wallner in einem von Blau-Weiß Linz veröffentlichten Statement.

Der Schweizer erklärte weiter: "Jesus Christus möchte ich folgen und der biblische Ruhetag ist mir dabei wichtig geworden. Für mich als Profi heißt dies, dass ich von nun an am Samstag nicht erwerbsmäßig Fußball spielen will. Es ist meine persönliche Überzeugung, zu der ich in den letzten Tagen gekommen bin."