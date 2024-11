"Er braucht keine Abenteuer mehr": Rafael van der Vaart empfiehlt Frenkie de Jong eine ganz besondere Zukunftsentscheidung

Frenkie de Jong war zuletzt von Verletzungsproblemen geplagt

Zwar spielt de Jong auch in den Planungen des neuen Trainers Hansi Flick eine wichtige Rolle, van der Vaart machen jedoch die häufigen Verletzungen des 27-Jährigen Sorgen. Zuletzt fiel de Jong wegen einer Knöchelverletzung mehrere Monate lang aus, verpasste unter anderem auch die EM im vergangenen Sommer.

Anfang Oktober feierte de Jong sein Comeback bei Barça, am Samstag gegen Ungarn stand er dann auch erstmals seit 14 Monaten wieder für Oranje auf dem Platz.

Da er in den ersten Wochen der Saison noch zuschauen musste, hat de Jong in der laufenden Spielzeit bisher erst sieben Pflichtspiele für Barça bestritten, nur zweimal stand er in der Startelf.

Im abschließenden Gruppenspiel der Nations League sind de Jong und Oranje am Dienstag in Bosnien zu Gast. Mit Barcelona geht es am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel bei Celta Vigo weiter.