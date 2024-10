Verlässt Frenkie de Jong den FC Barcelona im Winter? Topklub plant offenbar nächsten Transfer-Vorstoß

Frenkie de Jong fehlte lange Zeit verletzt

Die Rolle von de Jong in Barcelona, wo er noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, ist derzeit unklar. Unter Trainer Hansi Flick absolvierte er bislang erst zwei Pflichtspiele, weil der 27-Jährige zuvor mit einer schweren Knöchelverletzung fehlte.

In Marc Casadé, Pedri, Eric García, Gavi, Dani Olmo und Fermin López ist die Konkurrenz in Barças Mittelfeld zudem sehr hoch, wenn alle fit sind. Letztere drei kehren in den kommenden Wochen ebenfalls von ihren Zwangspausen zurück.

Es ist aber davon auszugehen, dass de Jong am kommenden Sonntag gegen den FC Sevilla im Kader steht. Ein Einsatz ist allerdings alles andere als garantiert.