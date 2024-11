Paris FC will mit Red Bull PSG angreifen: "Jürgen Klopp ist sehr, sehr aufgeregt"

Paris-FC-Besitzer Antoine Arnault ist PSG-Fan

Paris FC ist aktuell Spitzenreiter der Ligue 2 und ein heißer Kandidat auf den Aufstieg. "Unser Ziel ist es zunächst, eine gute Saison in der Ligue 2 zu spielen und in die Ligue 1 aufzusteigen", skizzierte Arnault: "Dann wollen wir den Verein so aufstellen, dass er in die Riege der Topklubs vorrückt und sich dort etabliert, um dann hoffentlich regelmäßig europäische Plätze zu erreichen." Er nannte als inspirierende Vorbilder Leicester City, das 2016 als Underdog die Premier League gewann und Stade Brest, das sich überraschend in der Vorsaison für die Champions League qualifizierte.

Arnault sprach außerdem über den großen Nachbarn PSG, der also bald zu einem Konkurrenten werden könnte: "Ich bin PSG-Fan, seit ich 12 Jahre alt bin, also werden Sie mich nie ein negatives Wort über den Klub sagen hören. Es wäre sehr vermessen von uns, wenn wir uns einbilden würden, mit PSG konkurrieren zu können."

Paris Saint-Germain sei einer der "drei führenden Vereine der Welt". Dennoch sei Frankreichs Hauptstadt "groß genug" für zwei Spitzenklubs.