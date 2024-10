"Exklusive Verhandlungen" aufgenommen: Red Bull macht bei Übernahme von Paris FC ernst

Über ihre Holding Agache gab die Arnault-Familie, Eigentümer des Luxusmarkenunternehmens LVMH, am Donnerstag bekannt, dass sie "exklusive Verhandlungen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung" bei dem französischen Zweitligisten aufgenommen hat. Der geplante Deal beinhaltet auch eine Beteiligung von Energydrink-Riese Red Bull.

Die Agache Group, die von LVHM-Geschäftsführer Bernard Arnault geführt wird, erklärte zudem, den Klub in einen der führenden des Landes entwickeln zu wollen. Ziel sei "die dauerhafte Etablierung von Männer- und Frauenmannschaften in der Elite des französischen Fußballs und im Herzen der Pariser".

Stadtrivale Paris Saint-Germain könnte damit schon bald neue Konkurrenz um die Meisterschaft bekommen, die der in Händen katarischer Investoren befindliche Klub in den vergangenen zwölf Jahren zehn Mal gewann. Paris FC spielte zuletzt 1979 in der höchsten Spielklasse des Landes, arbeitet derzeit aber als Tabellenführer der Ligue 2 am Aufstieg.

Vor eineinhalb Wochen, kurz nach der spektakulären Verpflichtung von Jürgen Klopp durch Red Bull, kamen erstmals Berichte über eine geplante Übernahme an die Öffentlichkeit.