"Hoffen wir, dass er sich mit Real zerstreitet": Ex-Reds-Profi legt FC Liverpool Vinicius Junior als Ersatz für Mohamed Salah ans Herz

© getty

FC Liverpool: "Um Salah zu ersetzen, möchtest du einen fertigen Spieler"

Murphy nannte zunächst Napoli-Star Khvicha Kvaratskhelia als möglichen Salah-Erben, der Georgier sei jedoch Spielern wie Luis Diaz oder Cody Gakpo, die Liverpool bereits im Kader hat, zu ähnlich. Beim im Sommer neu verpflichteten Federico Chiesa müsse man indes abwarten, wie er sich nach seinen Verletzungsproblemen entwickelt.

"Um Salah zu ersetzen, möchtest du einen fertigen Spieler, bei dem du sicher sein kannst, dass er dir die gleichen Vorzüge garantiert", betonte Murphy bei Boylesports. Der ehemalige englische Nationalspieler weiter: "Wenn Vinicius Junior bei Real Madrid nicht glücklich ist und keinen neuen Vertrag unterschreiben will, sollte Liverpool sein Konto plündern, um ihn zu bekommen. Denn bei ihm weißt du, dass er ebenjene Vorzüge mitbringt, er ist einer der besten Spieler der Welt."

Murphy fügte jedoch an, dass er nicht wirklich an einen Wechsel des 24-jährigen Offensivmannes an die Anfield Road glaube: "Es ist unwahrscheinlich", so der 47-Jährige.

Salah ist für Liverpool auch unter dem neuen Trainer Arne Slot einer der wichtigsten Spieler, bisher gelangen ihm diese Saison schon neun Tore und neun Assists in 16 Einsätzen. Vinicius kam in dieser Spielzeit bis dato mit neun Treffern und sieben Vorlagen in 16 Spielen auf ähnliche Zahlen.