"Wie Sie wissen ...": Liverpool-Superstar Mo Salah verrät Zukunftsplanung nach Gala bei Manchester United

Salah war schon im Sommer 2023 mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht worden, Al-Ittihad soll ihm ein extrem lukratives Angebot unterbreitet haben. Letztlich blieb er aber in Liverpool, in diesem Sommer blieb es hinsichtlich eines möglichen Transfers nun sehr ruhig um Salah.

Die neue Saison hat der Topstar der Reds jedenfalls stark begonnen. An den ersten drei Premier-League-Spieltagen traf er dreimal, legte zudem drei weitere Tore auf. Beim 3:0 in Manchester am Sonntag war Salah an allen drei Treffern direkt beteiligt.