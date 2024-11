Er kostete 70 Millionen Euro Ablöse: Kai Havertz bekommt beim FC Arsenal womöglich Konkurrenz durch Ex-Bundesligastürmer

Nach Informationen von Sky verfolge man bei den Gunners die Vertragssituation Isaks ganz genau. Der schwedische Nationalspieler ist noch bis 2028 an Newcastle gebunden, soll aber eine Gehaltserhöhung bekommen und im Zuge dessen verlängern. Die Gespräche zwischen Isak und den Magpies ziehen sich bereits seit geraumer Zeit hin.

In Arsenals Sturmzentrum kommt in der Regel DFB-Angreifer Kai Havertz zum Einsatz. Alle elf Ligaspiele absolvierte der Allrounder in vorderster Front und erzielte dabei vier Tore (eine Vorlage).

Neben Havertz steht mit dem mittlerweile verletzungsanfälligen Gabriel Jesus (27) nur ein echter Stoßstürmer im Kader von Teammanager Mikel Arteta. Daher war bereits im Sommer damit gerechnet worden, dass eine zusätzliche Option verpflichtet wird. Am Ende holte der englische Vizemeister für die Offensive aber einzig Flügelflitzer Raheem Sterling vom Nachbarn Chelsea.

Aktuell werden auch Isaks Landsmann Viktor Gyökeres (Sporting CP) und Benjamin Sesko von RB Leipzig als mögliche Neuzugänge gehandelt.