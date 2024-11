England, Trainer: Warum wird die englische Nationalmannschaft noch nicht von Thomas Tuchel trainiert?

Wenn England am heutigen Donnerstag, 14. November, in der Nations League in Griechenland zu Gast ist, steht für die Three Lions viel auf dem Spiel. Nur mit einem Sieg könnten sie in der Gruppe 2 der B-Liga noch Erster werden und ihre Chancen auf den direkten Aufstieg am Leben halten.

Nach dem Rücktritt von Gareth Southgate wurde Thomas Tuchel Mitte Oktober als neuer Trainer der englischen Nationalmannschaft vorgestellt. Heute und auch beim abschließenden Gruppenspiel am Sonntag gegen Irland wird das Team aber von Interimstrainer Lee Carsley gecoacht.