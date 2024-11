Dänemark vs. Spanien, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

In der Nations League treffen am heutigen Freitag, 15. November, mit Dänemark und Spanien die beiden Topteams der Gruppe A4 aufeinander. Spielbeginn im Parken von Kopenhagen ist um 20.45 Uhr.

Während Spanien bereits für das Viertelfinale qualifiziert ist, braucht Dänemark aus den beiden letzten Gruppenspielen noch einen Punkt, um auch in der Runde der Top 8 dabei zu sein. In der Hinrunde gewann Spanien gegen Dänemark mit 1:0. Der Europameister wäre deshalb mit einem Unentschieden in Dänemark Gruppensieger.