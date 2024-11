Ausstiegsklausel bei Zwangsabstieg? Detail aus Pep Guardiolas neuem Vertrag bei Manchester City enthüllt

Manchester City und Pep Guardiola verloren zuletzt vier Spiele in Folge

Der frühere Trainer von Bayern München und Barcelona hat bereits angedeutet, dass er bleiben würde, wenn er in einer unteren Liga coachen müsste. "Ich werde auf keinen Fall über meine Zukunft nachdenken, wenn sie davon abhängt, ob ich hier (in der Premier League) oder in der League One bin“, sagte er letztes Jahr und ergänzte mit einem Anflug von Trotz: "Es gibt höhere Chancen, dass ich bleibe, wenn wir in der League One sind, als wenn wir in der Champions League wären."

City hatte in den letzten Wochen auf dem Platz zu kämpfen. Die Skyblues verloren vier Pflichtspiele in Serie und liegen im Titelrennen fünf Punkte hinter Tabellenführer Liverpool zurück. Das hat auch bei Pep Guardiola Spuren hinterlassen. Am Samstagabend soll es gegen Tottenham Horspur die Wende geben.