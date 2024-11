Vertrag bei Manchester City läuft aus: Pep Guardiola hat sich wohl entschieden!

Pep Guardiola will Negativtrend umdrehen

Guardiola erlebt derzeit seine bisher schlechteste Serie als City-Trainer, nachdem er zum ersten Mal in seiner Karriere als Manager vier Spiele in Folge verloren hat. Zuletzt verlor City 2006 vier Spiele in Serie.

Die Meister der Premier League werden am Samstag versuchen, ihre Niederlagenserie zu beenden, wenn sie Tottenham im Etihad Stadium empfangen. Die Mannschaft von Guardiola trifft dann in der Champions League auf Feyenoord, bevor es zum FC Liverpool geht.