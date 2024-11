Albanien vs. Ukraine, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

Albanien und die Ukraine treffen am 6. Spieltag der Nations League aufeinander. Anpfiff am heutigen Dienstag, dem 19. November, ist um 20.45 Uhr. Gespielt wird im Air Albania Stadium in Tirana.

Das Hinspiel am 1. Spieltag konnte Albanien auswärts mit 2:1 gewinnen. Nachdem Konoplya die Ukrainer in Führung schoss, drehten Ismajli und Asani die Partie binnen weniger Minuten zugunsten Albaniens. Gelingt den Ukrainern die Revanche, oder wird Albanien erneut zum Spielverderber?

SPOX verrät Euch, die Infos zur Übertragung im TV und Livestream.