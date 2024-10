Thomas Tuchel: Das soll er bei England verdienen! Gehalt, Vertrag, Laufzeit, Karriere, Familie, Debüt, nächste Spiele

Empfohlener externer Inhalt X Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen X-Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren X-Inhalte auf SPOX.com) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. X-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.

Thomas Tuchel: Das soll er bei England verdienen! Karriere

England ist für Tuchel keineswegs Neuland. Der ehemalige Bayern-Trainer verbrachte seine wohl erfolgreichste Zeit als Trainer beim FC Chelsea, die er 2021 mit dem Gewinn der Champions League krönte.

Nach dem 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, dem FC Chelsea und dem FC Bayern München ist England nun seine sechste Trainerstation. Los ging alles am 4. August 2009, als ihm bei Mainz der Aufstieg vom U19-Trainer zum Trainer der Profis gelang. Fünf Jahre und 183 Spiele später bekam er einen Vertrag beim BVB, mit dem er 2017 den DFB-Pokal gewann, ehe er im Streit den Verein in Richtung PSG verließ.

In Frankreich gewann Tuchel auf nationaler Ebene alles, was es zu gewinnen gibt. In der Champions League scheiterte er 2020 im Finale am FC Bayern München. In der darauffolgenden Saison aber sollte ihm dann der große Triumph in der Königsklasse gelingen - dieses Mal als Manager des FC Chelsea. Vom März 2023 bis Juni 2024 leitete Tuchel in München die Geschicke an der Seitenlinie. Nach einer titellosen Saison trennte sich der deutsche Rekordmeister schließlich vom 51-Jährigen.

Thomas Tuchel: Seine Karriere in Zahlen