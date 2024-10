"Wir brauchen keinen Thomas Tuchel": Reaktionen zum England-Hammer

Prince William bei Instagram: "Aufregende Zeiten für England, mit einer Generation von talentierten Spielern und einem neuen Trainer, der das Ruder übernimmt. Thomas, ich wünsche dir viel Glück, wir stehen alle hinter dir."

Didi Hamann (TV-Experte und Ex-Liverpool-Profi bei Sky): "England bekommt einen exzellenten Trainer. Er kennt die Premier League und sein gutes Verhältnis zu Harry Kane hilft sicherlich auch. In München war schnell klar, dass Tuchel und Bayern nicht zusammenpassen."

Bernd Leno (Torhüter FC Fulham) bei Sky: "Ich denke, das ist ein gutes Match. Tuchel wird in Deutschland eher kritisch gesehen, hier in England ist das anders. Hier wird als fachlich stark, als guter Mentor und sehr guter Trainer eingeschätzt."

Gary Lineker (ehemaliger englischer Nationalspieler im Podcast The Rest Is Football): "Der Zeitpunkt scheint etwas seltsam zu sein. Aber ich denke, das hängt mit dem Interesse von Manchester United an Tuchel zusammen. Wir wissen, dass sie sich im Sommer um Tuchel bemüht haben und es nicht dazu gekommen ist, also haben sie vielleicht noch einmal darüber nachgedacht und die FA hat gedacht: 'Meine Güte, wir wollen uns Tuchel nicht von ManUnited wegschnappen lassen.' Vielleicht wurde England davon getrieben."

Harry Redknapp (langjähriger Premier-League-Coach bei Sky Sports): "Er hat seinen Job bei einigen Vereinen ziemlich schnell verloren." Weiter führte er aus: "Es ist nicht so, dass es ein großer Erfolg gewesen wäre. Er ist bei einigen Vereinen gekommen und gegangen. Ich bin sehr patriotisch, ich denke, wir sollten einen englischen Trainer haben, aber offensichtlich war die Auswahl sehr klein."

Thomas Tuchel: "Ich bin sehr stolz darauf, dass mir die Ehre zuteil wird, die englische Nationalmannschaft anzuführen. Ich fühle mich seit langem mit dem Fußball in diesem Land verbunden, und er hat mir schon einige unglaubliche Momente beschert. Es ist ein großes Privileg."

Mark Bullingham (FA-Präsident): "Wir sind begeistert, dass wir mit Thomas Tuchel einen der besten Trainer der Welt gewinnen konnten. Er hat uns sehr beeindruckt. Er stach mit seiner großen Erfahrung und seinem Elan hervor. Tuchel und sein Team werden sich nun voll und ganz darauf konzentrieren, uns die bestmögliche Chance zu geben, die Weltmeisterschaft 2026 zu gewinnen."