Für Victor Osimhen: Galatasaray will angeblich seinen Transferrekord pulverisieren

Galatasaray Istanbul arbeitet angeblich an einer festen Verpflichtung des von Napoli ausgeliehen Stürmers-Stars Victor Osimhen. Das berichtet die italienische Sportzeitung Corriere dello Sport. Demnach will der Tabellenführer der türkischen Süper Lig den Angreifer im Winter kaufen, indem er die feste Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro für den Nigerianer zieht.

Im Sommer stand Osimhen kurz vor einem Abschied aus Neapel. In den letzten Tagen der Transferphase wurde er sowohl mit einem Wechsel zum FC Chelsea als auch mit einem Transfer nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, doch es kam zu keinem der beiden Deals.

Stattdessen blieb Osimhen zunächst bei Napoli, das ihn allerdings aus dem Kader gestrichen hatte. Der letzte Ausweg für ihn war ein Wechsel in die Süper Lig, da dort das Transferfenster noch geöffnet war. Galatasaray schlug zu - und hat diesen Schritt bislang nicht bereut, denn Osimhen schlug in Istanbul voll ein.

In Osimhens Vertrag gibt es laut verschiedenen Medienberichten eine Klausel, die ihm im Winter für 75 Millionen Euro den Abschied aus Istanbul ermöglicht. Sollte er Gala tatsächlich verlassen, bekämen die Türken sechs Millionen Euro Entschädigung.