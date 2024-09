Rodri, Vinicius Junior oder Jude Bellingham? Das Pro und Contra zum Ballon d'Or

© getty

Vinicius Jr.: Große Leistungen in großen Spielen

Der Brasilianer legte in der vergangenen Saison trotz längerer Ausfallzeiten noch tolle Zahlen auf: 26 Tore und elf Vorlagen sowie weitere tolle Statistiken. Seine Erfolgsquote bei Dribblings war enorm hoch und er ist einer der schnellsten Spieler weltweit.

In der Hinrunde konnte er nur acht Ligaspiele von Beginn an bestreiten und schoss dabei vier Tore. Im September stoppte ihn eine Muskelverletzung, im Dezember ein Oberschenkelmuskelriss - so kann man den Ballon d'Or eigentlich nicht gewinnen. Mit seinen Leistungen in der Rückrunde jedoch schon. 16-mal stand Vinicius in LaLiga in der Startelf, elf Tore und fünf Vorlagen gelangen ihm dabei. Auch gegen den FC Barcelona traf und assistierte er. Im Supercup gelang ihm gegen den Rivalen sogar ein Hattrick.

In der Champions League unterstrich der Brasilianer seine Ballon-d'Or-Ambitionen. Das Halbfinale gegen Bayern München war vielleicht die Krönung. Vinicius traf zweimal - erst aus dem Spiel heraus, dann vom Elfmeterpunkt - und sicherte damit ein hart erkämpftes Auswärtsremis in der Allianz Arena.

Der Brasilianer war auch im wichtigsten Vereinsspiel der Saison zur Stelle, als er in der Königsklasse den Finalsieg gegen Borussia Dortmund perfekt machte und Real den 15. CL-Titel bescherte.