Dreierpack! "Stratosphärischer" Karim Benzema liefert große Show in Saudi-Arabien

Der 36-jährige Franzose markierte seinen ersten Treffer dabei bereits nach zwei Minuten. Unmittelbar nach Wiederanpfiff schloss er zum zwischenzeitlichen 4:1 ab, sein letztes Tor erzielte er kurz vor dem Abpfiff.

Sein Dreierpack brachte ihm nach Abpfiff auch den "Man of the Match"-Award ein, wie Al-Ittihad auf seinem X-Account mitteilte. Begeisterung löste sein Auftritt auch im Land seines ehemaligen Arbeitgebers Real Madrid aus. Die spanische Sportzeitung AS sprach von einem "stratosphärischen" Auftritt des Stürmers.

Benzema wechselte im Sommer 2023 nach seinem Vertragsende bei Real Madrid ablösefrei nach Saudi-Arabien zu Al-Ittihad. Dort hat der 36-Jährige noch einen bis zum 30. Juni 2026 laufenden Vertrag.

In der vergangenen Saison kam er auch aufgrund von mehreren Verletzungen nur zu 13 Toren in 29 Pflichtspielen. In der aktuellen Spielzeit steht der Franzose schon bei vier Treffern nach drei Spielen.