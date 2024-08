Deadline Day LIVE: Transfers und Gerüchte im Liveticker - Englischer Nationalstürmer wohl zu Al-Ahli, Gladbachs Manu Koné vor Wechsel nach Italien

10:01 Uhr: Ben Chilwell ist einer der Verkaufskandidaten in Chelseas XXL-Kader. Wie Fabrizio Romano berichtet, könnte die Reise für den englischen Nationalspieler zum FC Brentford gehen, die Bees hätten Kontakt zu den Londoner wegen eines Transfer geknüpft.

Chilwell wird auch bei Manchester United gehandelt und könnte Teil eines Tauschgeschäfts inklusive Jadon Sancho sein.

9:57 Uhr: Apropos Bayern-Abgang: Bei Verkaufskandidat Kingsley Coman ist noch keine Entscheidung gefallen. Am Donnerstag berichtete der Daily Mirror, dass der Angreifer (Vertrag bis 2027) nicht wie bislang angenommen nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal, sondern nach England wechseln könnte. Demnach denke der FC Arsenal darüber nach, einen Last-Minute-Transfer zu vollziehen.

Bei der französischen Sportzeitung L'Equipe heißt es jedoch, dass man bei Al-Hilal optimistisch bleibe, Comans Verpflichtung abschließen zu können. Der Klub muss jedoch erst einen ausländischen Spieler verkaufen, es dürfen nur höchstens acht ausländische Profis im Kader stehen. Man hoffe, Renan Lodi loszuwerden - aber die Verhandlungen darüber stocken.

Coman ist in einer angenehmen Position: Er kann bis zur Schließung des Transferfensters am Freitagabend um 0 Uhr warten, ob noch hochkarätige Angebote für ihn aus Europas Top-Ligen eintrudeln. In Sachen Saudi-Arabien muss er sich erst am 2. September entscheiden, wenn dort das Transferfenster dichtmacht.

9.44 Uhr: Beim FC Bayern zeichnet sich der Abgang von Gabriel Vidovic (20) ab. Sky berichtet, der junge Flügelstürmer werde zu Mainz 05 wechseln, es gebe bereits eine Einigung zwischen den Vereinen und der Medizincheck sei angesetzt. Vidovic werde zunächst beim FCB bis 2026 verlängern und dann für ein Jahr an die 05er ausgeliehen. Mainz habe dann eine Kaufoption, die bei einer Ablöse von fünf Millionen Euro liegen soll.

9.33 Uhr: Das Rennen um Napoli-Star Victor Osimhen spitzt sich zu. Wie der französische Radiosender RMC Sport in Erfahrung gebracht haben will, befinden sich Vertreter des FC Chelsea derzeit in Neapel, um den 25-Jährigen von einem Wechsel zu überzeugen. Chelsea baggert schon lange an Osimhen, doch der Torjäger ist angeblich nicht bereit, von seinen hohen Gehaltsforderungen abzurücken.

Diese würde Al-Ahli erfüllen können. Zuletzt hieß es, der Saudi-Klub habe Osimhen ein Angebot über einen Vierjahresvertrag vorgelegt - mit einem Jahresgehalt in Höhe von 30 Millionen Euro. Eine Ablösesumme in Höhe von 65 Millionen Euro bietet Al-Ahli wohl für den 35-maligen Nationalspieler.

Geht es nach dem englischen Pay-TV-Sender SkySports, war das Werben von Chelsea aber erfolgreicher. Die Londoner werden demnach Osimhen auf Leihbasis mit einer Kaufverpflichtung holen.