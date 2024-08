Für mehrere Millionen Dollar: Saudis kaufen sich in WM-Region 2026 ein

"Unser gemeinsames Ziel ist die Förderung des Fußballs in allen 41 CONCACAF-Mitgliedsverbänden", ließen die beiden Seiten in einer Mitteilung verlauten. "Wir freuen uns über den Beginn unserer Partnerschaft mit der CONCACAF, die als Organisation mit allen ihren Mitgliedern an der Schwelle zu einer aufregenden Phase steht", erklärte PIF-Boss Mohammed Al Sayyad außerdem.

Inhalt der Kooperation ist demnach die Unterstützung von CONCACAF-Wettbewerben für Nationalmannschaften und Vereine. Dabei soll sich das PIF-Engagement außer auf den Männer- und Nachwuchsbereich auch auf den Frauenfußball erstrecken, obwohl die Rechte von Frauen und ihre Möglichkeiten zur Ausübung von sportlichen Aktivitäten in Saudi-Arabien stark eingeschränkt sind.

Derartige Probleme hinderten CONCACAF-Präsident Victor Montagliani, in Personalunion auch Vizepräsident des Weltverbandes FIFA, nicht an einer euphorischen Bewertung des Deals: "Diese strategische Partnerschaft wird zur Entwicklung des Fußballs in unserer ganzen Region beitragen. Je näher die WM 2026 kommt, desto mehr Interesse und Aufmerksamkeit werden alle unsere Wettbewerbe wecken."