Transfers und Gerüchte: Jadon Sancho könnte im Tauschgeschäft zu PSG wechseln

Florian Wirtz

Florian Wirtz wird schon länger mit einem Wechsel zum FC Bayern München im Sommer 2025 in Verbindung gebracht. Der 21-Jährige selbst hält sich bedeckt. "Ich habe keinen Fahrplan, also noch gar keine Idee in meinem Kopf, was das anbelangt. Ich bin jetzt gerade wirklich froh, wieder Fußball spielen zu dürfen nach der Sommerpause", sagte der 21-Jährige in der Vorbereitung auf die kommende Saison. "Ich versuche jetzt erstmal, wieder mit der Mannschaft meine Ziele zu erreichen. Dann wird sich irgendwann zeigen, was passiert - aber einen Fahrplan habe ich nicht."