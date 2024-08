Transfers und Gerüchte: Como kurz vor Transfer von deutschem Zweitligaspieler - Olympique Marseille lockt Torwart von Werder Bremen

© getty

MIKEL MERINO

Mikel Merino ist offenbar kurz davor, sich dem FC Arsenal anzuschließen. Wie Relevo berichtet, könnte der nächste Transfer von Mikel Arteta in den nächsten Tagen offiziell werden. Die Londoner werden demnach 30 Millionen Euro an Ablösesumme plus Boni an Real Sociedad zahlen.

Merino soll das Mittelfeld bei Arsenal verstärken, der 28-Jährige ist frischgebackener Europameister mit Spanien. Seit 2018 hat er insgesamt 190 Einsätze in Pflichtspielen für Real Sociedad angesammelt und 20 Tore erzielt. In der Saison 2016/17 lief er in neun Partien für Borussia Dortmund auf.