Transfers und Gerüchte: Ausstiegsklausel von Nico Williams steigt wohl exorbitant - West Ham intensiviert offenbar Gespräche mit Niclas Füllkrug

NICO WILLIAMS

Wie die spanischen Zeitung AS berichtet, soll man beim FC Barcelona bereits akzeptiert haben, dass der EM-Shootingstar von Athletic Club nicht bei den Katalanen unterschreiben wird. Demnach sei ein Transfer des 22-Jährigen "praktisch tot". Als Hauptgrund nennt das Blatt "den Druck seiner Familie und von Athletic Club".

Nun wolle sich Barcelona wieder verstärkt um Leipzigs Dani Olmo bemühen. Dort sei man sehr optimistisch, dass Olmo neun Jahre nach seinem Wechsel zu Dinamo Zagreb zurück zum Verein kehrt.

Bei Williams dagegen wird in Bälde eine Entscheidung erwartet. Die Anzeichen verdichteten sich zuletzt, dass der Offensivspieler noch mindestens eine weitere Saison in Bilbao bleiben wird.

Sollte dies der Fall sein, so will die Mundo Deportivo erfahren haben, wird FC Barcelona auch im kommenden Sommer nicht mehr versuchen, Williams zu verpflichten. Verlängert Williams in Bilbao, soll demnach seine Ausstiegsklausel von 58 auf 100 Millionen Euro steigen.